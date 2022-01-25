Как решают экологические проблемы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте экологии Северо-Казахстанской области обсудили реализацию Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем региона на 2020-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, заинтересованные госорганы и организации проинформировали по своим направлениям работы.

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что в 2020-м году по проекту строительства ветроэлектростанции в Айыртауском районе установили метеомачту высотой 90 метров. Разработан землеустроительный проект на договор аренды возле озера Саумалколь, выполнены топографические и геологические съемки земельного участка. Рассматривается вопрос по определению водоохранной зоны и изменению места площадки. В госоргане добавили, что ищут потенциальных инвесторов для реализации проекта. Начало строительства планируется в 1-2 квартале этого года.

Продолжаетсяустановка котлов на биомассе.

Представители АО «Севказэнерго» заявили, что снизили эмиссии в окружающую среду за счет ремонтов на котлоагрегатах. В этом году планируют продолжить работу.

Еще один пункт Дорожной карты – развитие зеленого пояса, озеленение и благоустройство. В прошлом году высадили 850 га леса. План на 2022-й год – 1,7 тысячи га.

Давняя проблема региона – «мусорная». Ежегодно в регионе выявляют сотни несанкционированных свалок, в некоторых районах узаконенные полигоны попросту отсутствуют.

«Что касается строительства новых полигонов ТБО, по информации управления энергетики и ЖКХ, на разработку ПСД и получение разрешительных документов за 2019-2021 годы было освоено 54,7 млн тенге. Разработана документация на строительство восьми полигонов ТБО с сортировочными линиями в районных центрах и крупных населенных пунктах области: Аккайынском, Акжарском, Кызылжарском, М. Жумабаева, им. Г. Мусрепова, Тимирязевском, Тайыншинском и Уалихановском. В целом в районах области не ведется работа по внедрению раздельного сбора, сортировки отходов. Организация раздельного сбора ТБО невозможна из-за отсутствия организации, оказывающей услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора. Возле магазинов и многоквартирных жилых домов установлены контейнеры для сбора мусора», - проинформировали в пресс-службе.