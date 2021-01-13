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Как решат проблемы с теплоснабжением Караганды

13 Января 2021 00:01
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Как решат проблемы с теплоснабжением Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вопросы теплоснабжения Караганды обсудили на совещании в городском акимате. В качестве решения проблемы с отоплением шахтёрской столицы были названы строительство третьего тепловывода от ТЭЦ-3 и выделение средств на изоляцию теплосетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Морозы показали наши проблемные места в отоплении города. Начали поступать жалобы на некачественное теплоснабжение. Основные пришлись на Сортировку, часть Пришахтинска, Майкудука и Юго-Востока. Будет осуществлён перерасчёт за отопление в этот нестабильный период. «Теплотранзит Караганда» и акиматы районов сейчас этим занимаются. Этот вопрос мы держим на контроле», - сообщил градоначальник Ермаганбет Булекпаев.

Одной из проблем недогрева квартир потребителей называют большой объём жилищного строительства, промышленных предприятий и объектов соцкультбыта.

«Если в 2016 году расчётная единица тепла при -32°C составляла 116 Гкал/ч, то в 2020-м она уже от 200-300 Гкал/ч. С учётом нормативных потерь при подключённой нагрузке потребителей дефицит составил более 250 Гкал/ч. Одной из главных причин роста дефицита является несоблюдение нормативного температурного графика станции, а также отсутствие пропускной способности первой и второй очереди магистральной сети. К тому же в декабре-январе шёл ремонт турбины №6 на ТЭЦ-3. В результате два котла находились в резерве», - рассказал советник по коммунальным вопросам Бекет Кощегулов.

Ещё одна проблема - отсутствие изоляции на теплосетях.

Чтобы наладить подачу теплоснабжения, было предложено несколько решений. Станция должна перейти к соблюдению температурного графика, осуществлять химочистку воды и приступить к реализации проекта третьего тепловывода.

В ближайшее время областным и городским акиматами будет оказана финансовая поддержка ТОО «Теплотранзит Караганда». Планируется выделение средств на теплоизоляцию труб и ремонт. Будет усилен контроль за выдачей техусловий для теплоснабжения строящихся объектов, исходя из возможностей станции.

Кроме того, ТОО «Караганда Энергоцентр» планирует в 2021-2025 гг. строительство одной турбины (110 МВт) и одного котла (180 Гкал/ч).

Ермаганбет Булекпаев дал задание акимам районов обращать больше внимания на подготовку жилых домов к отопительному сезону. Не ждать начала следующего отопительного сезона, а уже сегодня определять количество домов, требующих ремонта элеваторных узлов и подвальных помещений.


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#Карагандинская область   #ЖКХ   #Акимат  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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