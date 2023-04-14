Как решат проблемы изношенных электросетей на дачах в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе проведут инвентаризацию электрических сетей садоводческих коллективов для решения проблем с электроснабжением дачных домов. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заседании помимо представителей госорганов приняли участие представители «Актобе энергоснаб», «КазТрансГаз Аймак» и активные жители дачных массивов.

Всего в Актобе насчитывается более 400 садоводческих коллективов. По словам акима города Мурата Журебекова, основная проблема многих из них - изношенность инфраструктурных сетей, в том числе электрических.

«На территории города числится более 400 садоводческих коллективов. Основная проблема сейчас в том, что на многих из них обветшали инфраструктурные сети. Поскольку жители проживают на дачах не один летний сезон как положено, а двенадцать месяцев в году, мы предпринимаем шаги для решения копившихся годами проблем. Безусловно, за год-два все радикально изменить невозможно. Но в составе рабочей группы мы должны сначала наладить инженерные сети, провести инвентаризацию», - сказал аким города.

Мурат Журебеков поручил заместителю акима города Айдосу Хамиеву, курирующему рабочую группу, включить в ее состав активных жителей садоводческих коллективов, совместно с ними проводить мероприятия по выявлению изношенных электрических сетей. Планируется, что в ближайшие дни представители садоводческих коллективов совместно со специалистами акимата проведут объезд, определят потенциал инженерных сетей и начнут процесс инвентаризации.