Как решат проблему аварийных и трехсменных школ Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Национальный проект «Комфортная школа» в Жамбылской области поможет решить проблемы нехватки ученических мест и ликвидировать аварийные и трехсменные школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках национального проекта «Комфортная школа» на 2023 - 2025 годы за счет средств республиканского бюджета в размере более 61,1 млрд тенге в Жамбылской области намечено строительство 12 школ. Всего в новых школах предусмотрено 9 500 ученических мест», - рассказал на площадке региональной службы коммуникаций заместитель акима Жамбылской области Ерболат Ибрайханов.

Четыре учебных заведения по проекту «Комфортная школа» появятся в городе Таразе. Три школы построят в Кордайском районе, две - в городе Шу и по одной школе в Байзакском, Жамбылском и Меркенском районах.

Говоря о сроках реализации проекта «Комфортная школа», спикер отметил, что возведение семи школ планируется завершить в 2024 году, начав строительство в 2023 году. Строительство пяти школ завершат в 2025 году.

Школы нового типа в Казахстане будут строиться по единому стандарту. Единый оператор АО «Samruk-Kazyna Construction» разрабатывает типовые проекты школ на 300, 600, 900, 1 200, 1 500, 2 000 и 2 500 мест. Национальный проект направлен на создание необходимых условий для получения детьми качественного образования в комфортных условиях.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева школы нового формата будут полностью оснащены необходимым учебным оборудованием, разнообразными предметными кабинетами, системами видеонаблюдения.

Как сообщалось ранее, в регионе имеется одно ветхое здание - часть средней школы имени Гани Муратбаева Шуского района, три трехсменные школы в Жамбылском, Кордайском районах и в городе Таразе, а также 2 школы с нехваткой мест в Таразе.

Ко Дню знаний 2022 - 2023 учебного года в Жамбылской области открылось шесть новых школ в Таразе и в четырех районах Жамбылской области. Сейчас в 447 школах области учатся более 244 тысячи школьников. Все образовательные учреждения области обеспечены камерами видеонаблюдения.