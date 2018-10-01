Как решается вопрос с выплатой зарплаты медработникам в ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каким образом решается проблема с выплатой зарплаты медработникам в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК рассказала и.о. председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Ботагоз Жакселекова.

«Действительно у нас в областях ВКО и ЗКО были обращения. В соответствии с договором все суммы были выплачены. Более того, поступило обращение от медицинских организаций в текущих месяцах не удерживать сумму авансов. Фонд социального медицинского страхования пошел навстречу, понимая сложившуюся ситуацию. Перерасчет, как я отметила выше, с учетом повышения тарифа будет предусмотрен в ноябре месяце», - сказала она.

Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Лязат Актаева отметила возникновение дополнительных потребностей скорой помощи в Западно-Казахстанской области.

«В целом, возникновение дополнительных потребностей скорой помощи в Западно-Казахстанской области местный бюджет увеличил количеством машин скорой медицинской помощи до 95, что составило практически одну машину на 7 000 население. То есть, если я ранее говорила, что норматив одна машина на 10 тыс. населения, то тут уже довели до одной машины на 7 тыс. население, что естественно требует дополнительных финансовых средств. Кроме того, полностью укомплектован штат районных подстанций фельдшерами, диспетчерами. Соответственно это увеличение более чем на 200 штатных единиц и опять же потребовало дополнительные ресурсы. С октября месяца данная дополнительная потребность финансовых средств она будет удовлетворена», - сказала вице-министр.

Вместе с тем, как отметила спикер, областному управлению здравоохранения указано на необходимость тщательных расчетов и рационального использования бюджетных средств, так как на подстанциях только 10 вызовов в сутки. Естественно это говорит, о простое на данном уровне. Поэтому опять же там нужно рациональное использование средств.

«Касательно Семея, там заключен договор с ТОО на аренду 9 машин и там вопрос не в задолженности Фонда перед Семеем, а подстанция города не выплатила за аренду данных машин. Вместе с тем 4 категория, которую должны обслуживать поликлиники, в Семее не полностью переданы им, и скорая помощь продолжает обслуживать данную категорию. Естественно, это вызывает перерасход собственных средств, поэтому необходимо провести взаиморасчет поликлиник Семея со станцией скорой медицинской помощи, что также указано областному управлению здравоохранения. Будет проведена ревизия всех вызовов с начала года и взаиморасчеты между поликлиниками за 4 категорию и станцией медицинской помощи. То есть в этом приказе указали, что в случае если поликлиники не готовы к оказанию неотложной медпомощи, то эти услуги оказываются скорой помощью, но возмещается поликлиниками», - разъяснила спикер.

Автор: Лаура Амантаева