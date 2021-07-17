Как решается вопрос с созданием рабочих мест в регионах, ознакомились мажилисмены

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса, член фракции партии «Nur Otan» Юрий Жулин посетил завод по производству пассажирских автобусов и специальной техники в г.Сарани Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Завод открылся в декабре прошлого года . Предприятие работает на базе бывшего завода РТИ. Вместе с заводом возрождается и индустриальная зона.

Для реализации инвестиционного проекта создано совместное предприятие с участием оператора проекта ТОО «QazTehna», АО «СПК «Сарыарка» и компании Yutong. Сумма инвестиций составит 22,1 млрд. тенге.

Завод планирует выпускать 1200 единиц автобусов в год. В перспективе - производство дорожно-строительной и грузовой техники для промышленных и горнодобывающих компаний Казахстана.

Депутат Мажилиса Юрий Жулин акцентировал внимание, что новые предприятия, открывающиеся в регионе, - это, прежде всего, новые рабочие места.

- Люди не из Сарани будут ездить в другие города на работу, а в Сарань приезжать, чтобы работать. Появление новых инвестиционных проектов даёт толчок для развития города, - отметил Юрий Жулин.

По мнению мажилисмена, многие автопарки смогут обновить свои автобусы за счёт продукции предприятия, а общественный транспорт – стать более комфортабельным.

В целом в рамках реализации Предвыборной программы партии «Nur Otan» по городу Сарани на данном предприятии в течение пяти лет будет создано порядка 400 новых рабочих мест.