Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы
Как решается вопрос с питьевой водой в селах Карагандинской области
14 Октября 2022, 12:20

Как решается вопрос с питьевой водой в селах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ -- Один из главных вопросов сельчан – доступ к качественной питьевой воде. В Карагандинской области он решён на 91,4 %. Специально разработанные проекты помогают обеспечить сельских жителей централизованным водоснабжением. Всего их 20. В одних селах строят новые водопроводные сети, в других идёт их реконструкция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Обеспечить качественной питьевой водой сельские населенные пункты – одна из задач, поставленных Главой государства во время встречи с карагандинской общественностью. Что уже сделано и какая работа предстоит, рассказали в управлении ЖКХ.

Один из крупных проектов в области – водовод Жарлы – Каркаралинск. Годами жители испытывали проблемы с подачей воды. Сейчас идут работы. На сегодняшний день проложен 21 км труб из 38,2 км. Завершить проект намерены в следующем году. Жители будут обеспечены качественным водоснабжением на 100 %.

Водный вопрос остро стоял и в селе Асыл Каражарского сельского округа Бухар-Жырауского района, где проживают 300 человек. Там никогда не было централизованного водоснабжения, и жители пользуются привозной водой. Этот вопрос решать начали в прошлом году. На сегодняшний день инженерные сети уже готовы, начались пусконаладочные работы.

На 90 % изношен водопровод и в селе Бурма Шетского района, что было причиной частых аварий. Обследование показало: трубы не подлежат ремонту, их нужно менять. Напорный резервуар не обеспечивал потребности населения в питьевой воде. Для решения проблемы в этом году приступили к реконструкции 23,6 км труб. Уже заменили около 20 км. Оставшиеся работы завершат в следующем году. 1300 человек получат качественную питьевую воду.

Исполнение всех 20 проектов позволит увеличить доступ сельчан к качественному водоснабжению до 92,4 %.


Фото: gov.kz


Новости по теме
Автопарки Караганды расторгли трудовые договоры со 150 кондукторами
Руководителя коммунального предприятия освободил от должности аким Темиртау
Мальчика-маугли нашли в гаражном массиве Темиртау
Читайте также
Тление угольного штыба обнаружено на шахте в Шахтинске
Похороны погибших шахтеров прошли сегодня в Шахтинске
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах РК
Нужно ужесточить программу нулевой травматичности горняков – эксперт
Меньше всего ОСИ и ПТ по республике зарегистрировано в Алматы и Астане
Как готовят кадры в строительной отрасли в Казахстане
Приостановить производство «Арселор МитталТемиртау» могут из-за невыполнения экотребований
Состояние пострадавших на шахте в Шахтинске оценили врачи
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив