14 Октября 2022, 12:20

Как решается вопрос с питьевой водой в селах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ -- Один из главных вопросов сельчан – доступ к качественной питьевой воде. В Карагандинской области он решён на 91,4 %. Специально разработанные проекты помогают обеспечить сельских жителей централизованным водоснабжением. Всего их 20. В одних селах строят новые водопроводные сети, в других идёт их реконструкция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Обеспечить качественной питьевой водой сельские населенные пункты – одна из задач, поставленных Главой государства во время встречи с карагандинской общественностью. Что уже сделано и какая работа предстоит, рассказали в управлении ЖКХ.

Один из крупных проектов в области – водовод Жарлы – Каркаралинск. Годами жители испытывали проблемы с подачей воды. Сейчас идут работы. На сегодняшний день проложен 21 км труб из 38,2 км. Завершить проект намерены в следующем году. Жители будут обеспечены качественным водоснабжением на 100 %.

Водный вопрос остро стоял и в селе Асыл Каражарского сельского округа Бухар-Жырауского района, где проживают 300 человек. Там никогда не было централизованного водоснабжения, и жители пользуются привозной водой. Этот вопрос решать начали в прошлом году. На сегодняшний день инженерные сети уже готовы, начались пусконаладочные работы.

На 90 % изношен водопровод и в селе Бурма Шетского района, что было причиной частых аварий. Обследование показало: трубы не подлежат ремонту, их нужно менять. Напорный резервуар не обеспечивал потребности населения в питьевой воде. Для решения проблемы в этом году приступили к реконструкции 23,6 км труб. Уже заменили около 20 км. Оставшиеся работы завершат в следующем году. 1300 человек получат качественную питьевую воду.

Исполнение всех 20 проектов позволит увеличить доступ сельчан к качественному водоснабжению до 92,4 %.

Фото: gov.kz