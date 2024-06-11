Как решается вопрос обеспечения питьевой водой в селах Казахстана

Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Болат Бекнияз рассказал о проводимой работе по обеспечению населенных пунктов питьевой водой, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Минводы, сегодня в республиканской собственности имеются 39 групповых водопроводов, обслуживаемых РГП «Нуринский групповой водопровод» и РГП «Казводхоз», с протяженностью 15,1 тысяча км, обеспечивающих водоснабжением в 660 населенных пунктов с общем населением более 1,4 млн человек.

В целях обеспечения качественного водоснабжения сельского населения в населенных пунктах ведомством проводится строительство и реконструкция водопроводов. Так, реализуется 29 проектов в 9 областях (Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, ЗКО и СКО).

— В результате реализации этих проектов планируется реконструировать и построить 2 тысячи км водопроводов, что обеспечит водоснабжением 437 населенных пунктов, при этом в 44 населенных пунктах будет осуществлено подключение к централизованному водоснабжению с общей численностью населения 92 тысячи человек, — сообщил Болат Бекнияз на заседании Правительства.

Кроме того, в разработке ведомства находятся 5 проектов, которые будут реализованы после получения государственной экспертизы. Это реконструкция Нуринского группового водопровода — отводы и разводящие сети, строительство площадок водопроводных сооружений и разводящих сетей от Каскеленского группового водовода в Алматинской области, строительство головных сооружений Сарыагашский ГВ в Туркестанской области). В результате будет обеспечено и улучшено водоснабжением 200 населенных пунктов.

— Кроме того, в населенных пунктах Егиндыкольского и Коргалжынского районов Акмолинской области остро стоит вопрос обеспечения водоснабжения из-за крайне изношенного состояния Нуринского группового водопровода. Работы ведутся за счет средств из резерва Правительства, — проинформировал вице-министр.

Вместе с тем, в рамках поручения Главы государства завершается слияния РГП «Нуринский групповой водопровод» и РГП «Казводхоз». Документы направлены в Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК.

Также в целях повышения эффективности управления водным хозяйством в рамках административной реформы по обеспечению и организации жизнедеятельности местного населения Министерство передает групповые водопроводы на баланс МИО. Уже переданы два групповых водопровода в Мангистауской области: ГВ «Казба-Кызан-Акшымырау», ГВ «Баскудык-Беки».

В течении года планируется передать групповые водопроводы в Алматинской, Атырауской и Актюбинской областях.