Как решается проблема трехсменного образования в Акмолинской области

22 Декабря 2022, 11:15

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мероприятиями в рамках Года детей в Акмолинской области охвачено более 208 тысяч юных жителей региона. Об этом сообщила на прошедшем брифинге заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

2022 год объявлен Главой государства Годом детей. Инициатива закреплена Указом Президента Республики Казахстан от 19 января 2022 года № 780. Постановлением Правительства РК утвержден республиканский план мероприятий.

«В Акмолинской области в рамках проведения Года детей реализуется план мероприятий, состоящий из 75 пунктов, с охватом более 208 тысяч детей. План реализуется в рамках предусмотренных средств в сумме 18,3 млрд тенге», - поделилась спикер.

Так, А. Амренова озвучила работу, проведенную в регионе в направлении «Жайлы мекен».

«1 сентября открыла свои двери новая школа в городе Косшы на 1200 ученических мест. В связи со снижением учебной нагрузки по причине продления учебного года, перераспределением учащихся на 1 сентября снята трехсменность в 4 школах области: ШГ №17 города Кокшетау, школа села Жалтырколь Аршалынского района, школы сел Каражар и Шубары Целиноградского района. Таким образом на сегодняшний день в области остаются две школы с трехсменным обучением - школа села Жибек жолы Аршалынского района и школа №2 города Косшы», - пояснила замакима.

Для решения этой проблемы ведется строительство школы на 300 мест в селе Жибек жолы и на 1200 мест в городе Косшы.

Как добавила А. Амренова, для создания комфортных условий для обучения в текущем году проведены капитальные и текущие ремонты 71 объекта образования региона на сумму 2,4 млрд тенге.

Фото РСК Акмолинской области.