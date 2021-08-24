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Как решается проблема с уборкой мусора в Караганде

24 Августа 2021 15:20
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Как решается проблема с уборкой мусора в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заработная плата водителей мусоровозов, сотрудников ремонтной службы и грузчиков карагандинской компании «ГорКомТранс» выросла от 30 до 50%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В предприятии, убирающем большую часть областного центра, рассказали о текущих делах и планах.

«Зарплату работникам мы подняли. К примеру, водитель мусоровоза раньше получал 180 тысяч тенге, а сейчас – 250 тысяч. Также вырос заработок и остального персонала. Дополнительно было принято 13 человек. Вакансии ещё есть. Нам нужны водители, грузчики, автослесари», – говорит первый заместитель генерального директора ТОО «ГорКомТранс» Марат Бимаганбетов.

По программе «Дорожная карта занятости» было размещено более трёх тысяч контейнеров в районе имени Казыбек би и свыше двух тысяч мусорных баков – в Октябрьском. В частном секторе отреставрировано и установлено более 200 контейнеров для вывоза ТБО и золошлака. Планируется реставрация и установка ещё 2 300 мусорных баков.

«Экипаж в составе водителя и грузчика один раз в день обязательно вывозит накопившийся мусор с закреплённых участков. Форс-мажор может возникнуть из-за поломки мусоровоза либо болезни работника. К тому же эпидемиологическая ситуация не позволяет работать в полную мощность. В любом случае мы стараемся графика придерживаться. Многие водители выходят в две смены», – пояснил Марат Бимаганбетов.

Сейчас по двум районам Караганды на линии работают 55 спецмашин. Дополнительная техника занимается уборкой вторсырья.

Услугодатель установил 25 аппаратов для уменьшения объёма мусора - пресс-компакторы. Одна такая машина заменяет до 100 обычных контейнеров.

В планах компании в 2022 году приобрести в лизинг 10 новых мусоровозов.

ТОО «ГорКомТранс» также установил 775 контейнеров для раздельного сбора вторсырья. Действуют шесть мусоросборочных пунктов на Юго-Востоке и в центре города, в течение года планируется открыть ещё 15.

В Караганде работает мусороперерабатывающий завод мощностью 200 тысяч тонн в год, где идёт разделение по десяти фракциям. Доля переработки на сегодняшний день составляет 28%.

Кроме того, компания участвует в ликвидации несанкционированных свалок. Ежегодно убирается 15 стихийных мусорок.

Услугодатель пожаловался на долги потребителей.

«Утверждая, что в квартире стало проживать меньше людей, карагандинцы пытаются уклониться от справедливой платы за вывоз мусора. Такая же ситуация с юридическими лицами. Они идут к нам с заявлениями по уменьшению объёмов. После проверки оказывается, что ничего не изменилось. У нас есть контролёры, которые совершают обходы, чтобы выявлять недобросовестных плательщиков», – отметил Марат Бимаганбетов.

Сегодня сбором и вывозом ТБО в Караганде занимаются три организации – «ГорКомТранс», «ЭкоАлемКазахстан» и «Ресайклинг ТК». В апреле между акиматом города и услугодателями был заключён меморандум.

Мусоровывозящие компании с 1 мая повысили тариф, взамен обещав увеличить заработную плату персоналу и обновить технику. Аким области Женис Касымбек поставил условие услугодателям – обеспечить качественное исполнение взятых на себя обязательств.


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#Карагандинская область   #ЖКХ   #Акимат  
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