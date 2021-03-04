Как решается проблема с сжиженным газом для АЗС в Атырау, рассказали в Минэнерго

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Как в Атырауской области решается проблема с сжиженным газом для АЗС, рассказали в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за выхода из строя установки каталитического крекинга на ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» производство сжиженного нефтяного газа предприятием прекращено. По информации завода, восстановление работоспособности оборудования продлится до конца марта. В этой связи Министерством энергетики был сформирован скорректированный план поставок сжиженного нефтяного газа на март, в котором регионы, закреплённые за АНПЗ, были перераспределены на ресурсы из других заводов. В частности, Алматинская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Жамбылская области и города Нур-Султан, Алматы перенаправлены на ТОО «ПетроКазахстанОйлПродактс», Костанайская и Мангистауская области перенаправлены на АО «СНПС-Актобемунайгаз», Атырауская область перенаправлена на ТОО «Тенгизшевройл» и Западно-Казахстанская область на ТОО «Жаикмунай», - рассказали в пресс-службе Министерства энергетики РК.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в соответствии со скорректированным планом поставок ведется работа по заключению договоров между газосетевыми организациями и заводами-поставщиками. Таким образом, будут обеспечены потребности регионов в сжиженном нефтяном газе в необходимых объемах.

Ранее были названы причины перебоев на АЗС с сжиженным газом, который производится на местном нефтеперерабатывающем заводе. Основная причина - серия сбоев в результате нарушений в работе региональной системы электроснабжения. В результате стоимость сжиженного газа, которым в регионе заправляются свыше 12 тысяч автомобилей, на АЗС за неделю поднялось с 53 до 65 тенге.