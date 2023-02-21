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Как решается проблема нехватки общежитий для студентов столичных колледжей

Автор:  
Серик Сабеков
21 Февраля 2023, 14:06
Как решается проблема нехватки общежитий для студентов столичных колледжей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одним из актуальных вопросов является вопрос обеспечение студентов колледжей общежитиями. Об этом на брифинге заявил руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях решения данного вопроса в 2024 году планируется строительство общежития на 800 мест», - сказал Касымхан Сенгазыев.

Спикер также отметил, что защита прав детей и обеспечение безопасности. Вопрос о состоянии работы по обеспечению безопасности детей в учебных заведениях является одним из приоритетных. Работа в данном направлении проводится в рамках Комплексного плана по профилактике правонарушений.

По сравнению с 2022 годом количество состоящих на учете в ювенальной полиции снизилось на 14,4 % (2021 г. - 97, 2022 г. – 93).

«С начала 2023 года стартовал пилотный проект по защите прав и социальной адаптации несовершеннолетних, в рамках которого организована работа по недопущению повторных правонарушений среди несовершеннолетних, оказанию им поддержки в выборе будущей профессии, организации досуга. Во всех школах столицы учащиеся начальных классов и дети из социально-уязвимых семей 100 % обеспечены горячим питанием», - добавил Касымхан Сенгазыев.


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