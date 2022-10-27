Как решается проблема нехватки медицинских кадров в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за 9 месяцев текущего года трудоустроены 72 молодых врача, окончивших высшее медицинское учебное заведение. О том, какие меры принимаются в регионе для привлечения медиков, на прошедшем брифинге сообщила и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Бибигуль Омарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, на сегодняшний день в государственных медицинских организациях Акмолинской области трудятся порядка восьми тысяч квалифицированных медицинских работников, в том числе 1650 врачей и 6132 средних медицинских работника.

Дефицит врачебных кадров за последние три года по области снизился почти в два раза. На начало текущего года область испытывала нехватку 244 врачей (в городской местности - 156, в сельской местности - 88). В основном дефицит формируется по следующим специальностям: общая врачебная практика - 35, терапия - 13, акушерство-гинекология - 21, анестезиология - 23, педиатрия - 18, психиатрия - 3, офтальмология - 9, оториноларингология - 10, неонатология - 12, радиология - 1 и другие.

«За 9 месяцев текущего года в области трудоустроены 72 молодых врача, окончивших высшее медицинское учебное заведение. Для мотивации медицинских кадров принимается ряд системных мер. Обеспечивается социальная поддержка медиков путем предоставления общежитий, сооплаты арендных платежей, выделения мест в детских садах, трудоустройства супруга или супруги. Вместе с тем, хочу отметить, что в прошлом году для медработников выплата подъемных молодым специалистам из средств местного бюджета составляла 1 млн тенге, а в текущем году, по решению Акмолинского областного маслихата, данная поддержка увеличена», - пояснила Б. Омарова.

Так, для молодых специалистов, трудоустроенных в городах районного и областного значения, сумма подъемных составляет 1,5 млн тенге, а для сельской местности предусмотрена выплата в размере 2,5 млн тенге. В целом, для выплат подъемных в текущем году из средств местного бюджета предусмотрено порядка 50 млн тенге. При увеличении количества молодых специалистов общая сумма выделенных средств будет увеличена.

В сельских регионах осуществляется выплата единовременных подъемных по проекту «С Дипломом в село!» в размере 100 МРП или 306 300 тенге, социальная поддержка на приобретение жилья — бюджетный кредит в сумме, не превышающей 1500-ого размера месячного расчетного показателя или 4,7 млн тенге специалистам здравоохранения сроком на пятнадцать лет, ставка вознаграждения в размере 0,001% годовых от суммы кредита.

«За текущий год в рамках проекта «С Дипломом в село!» 68 медработников получили подъемные в общей сумме на 20,8 млн тенге. Кредитом на получение жилья воспользовались 50 человек на общую сумму 223 млн тенге. Наряду с этим, местными исполнительными органами Акмолинской области проводится работа по предоставлению жилья», - добавила Б. Омарова.

Так, в Кокшетау за прошлый год построен 40-квартирный дом, в Жаксынском районе возведен 8-квартирный жилой дом. Проведен капитальный ремонт общежития в Егиндыкольском районе для 8 медработников, перепрофилировано пустующие здание в Атбасарском районе под общежитие на 30 мест.

Рост заработной платы врачебного персонала в среднем составляет 30%, среднего медицинского персонала - 20% и младшего персонала - 15%.

Для снижения дефицита медицинских кадров ежегодно выделяются около 300 грантов, в том числе 35 грантов на обучение в резидентуре, 50 грантов на обучение по специальности «Общая медицина», для медицинских работников среднего звена выделяется 190 грантов. Подготовка и переподготовка специалистов среднего звена ведется Кокшетауским высшим медицинским колледжем по 8 специальностям: лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, гигиена и эпидемиология, стоматология, стоматология ортопедическая, лабораторная диагностика, фармация. С 2018 года при Кокшетауском государственном университете им. Ш. Уалиханова открыт медицинский факультет, где обучается 516 человек, из них за счет грантов акима области - 200.