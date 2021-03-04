Как решается проблема бесхозных сетей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о проводимой работе по решению проблем бесхозных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«От правильного функционирования инженерных сетей зависит жизнеобеспечение города. Это и подача воды, электричества, тепла, работа канализации и т.д. С 2019 года ведем большую системную работу по выявлению бесхозных сетей. По сути, бесхозные сети предоставлены сами себе – по ним не ведутся работы по правильной эксплуатации, замене и ремонту», - написал аким в своем в Instagram-аккаунте.

По его словам, на сегодняшний день выявлено порядка 2 тыс. км бесхозных инженерных сетей: сети электроснабжения, водоснабжения, канализации и т.д. Из них 1 тыс. км уже взяли на баланс. Кроме того, выявлено свыше 800 трансформаторных подстанций, 450 – также взяли на баланс города. По остальным сетям аким поручил провести соответствующую работу и взять на баланс. Эти меры позволят оперативно реагировать и снижать риски возникновения аварийных ситуаций.

«Вопросы по инженерным сетям решаем комплексно. В рамках проекта «Умный город» проводится работа по оцифровке инженерных сетей. Это позволит разом решить несколько задач: можно будет видеть нагрузки на сети, где необходимо заменить, где увеличить мощность и т.д. Ведь сейчас на бумажных носителях данные о местонахождении сетей не всегда совпадают. В решении проблем жизнеобеспечения города и укреплении обратной связи с населением также помогает единый контакт-центр IKomek109. Он объединяет все колл-центры коммунальных предприятий и является единой точкой контакта с жителями», - отметил аким.

Фото: Александр Куприенко