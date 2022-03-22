Как решается проблема бесхозных инженерных сетей в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Павлодара встретился с жителями микрорайона Элеватор, которые задали ему вопросы об обеспечении их домов центральными водоснабжением и канализацией, оформлении бесхозных инженерных сетей, а также о пассажирских перевозках, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению акима города Асаина Байханова в целях 100-процентного обеспечения центральным водоснабжением и канализацией акиматом города сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство сетей. По микрорайону Элеватор проектирование планируем завершить до конца года, после чего будет направлена бюджетная заявка для финансирования данных работ», - написал заместитель акима Павлодара Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram.

Чиновник встретился с жителями микрорайона Элеватор. Они расспросили его об обеспечении центральными водоснабжением и канализацией, оформлении бесхозных инженерных сетей, а также о пассажирских перевозках.

По словам замакима, отдел госактивов и закупок Павлодара сейчас принимает бесхозные сети в коммунальную собственность, чтобы потом передать их на обслуживание коммунальным службам. До конца года этот процесс планируется завершить.

«Для решения вопроса обеспечения жителей микрорайона общественными перевозками мною дано поручение до конца марта текущего года увеличить графики движения автобуса и обеспечить заезд маршрутов общественного транспорта в микрорайон по согласованию с жителями», - добавил Х. Хабылбеков.

Он пообещал также, что для решения системных проблемных вопросов жителей Павлодара подобные встречи будет проводить постоянно. На основе мониторинга обращений жителей города будут выбраны микрорайоны для дальнейших выездных встреч.