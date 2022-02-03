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Как реорганизуют структуру КНБ РК

3 Февраля 2022 10:34
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Как реорганизуют структуру КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручений Главы государства, озвученных 11 января на пленарном заседании Мажилиса Парламента и 27 января на заседании Совета Безопасности, Комитетом национальной безопасности начата работа по переформатированию деятельности ведомства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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Как сообщается на сайте КНБ, создана специальная Рабочая группа по оценке и оптимизации структуры, задач и функций органов КНБ, в том числе Пограничной службы и Службы специального назначения «А».

Отдельно выделены вопросы перестройки деятельности и укрепления подразделений по борьбе с терроризмом, транснациональной оргпреступностью и международным наркобизнесом, а также обеспечению экономической безопасности. Выработаны меры по усилению боеготовности личного состава.

Республиканским оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводится анализ совместных действий силовых структур и государственных органов в условиях режима АТО, с выработкой мер по их совершенствованию.

Отмечается, что результатом этой работы станет реорганизация структуры и подходов к организации оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности.

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#Президент Казахстана   #Безопасность   #КНБ РК  
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