Как ремонтируют водопроводные сети в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в разгаре строительно-ремонтный сезон. В городе приводят в порядок дороги, водопроводы и теплосети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Водоснабжающая компания ТОО «Қызылжар су» еженедельно в соцсетях отчитывается о том, что специалисты делают для снижения износа сетей.

По информации пресс-службы монополиста, по программе «Тариф в обмен на инвестиции» уже провели работы на 74,2 млн тенге. В том числе ревизию и ремонт систем отопления водоочистных и канализационных сооружений, насосных станций, текущее обслуживание пожарных гидрантов и водоразборных колонок, промывку внутридворовых канализационных сетей. Отремонтировали 23 водопроводных колодца и 40 канализационных, заменили 12 задвижек и запорную арматуру.

В рамках инвестиционной программы провели капитальный ремонт 0,7 из 3 запланированных км водопроводных сетей на 59,7 млн тенге и 0,3 из 2 запланированных км канализационных на 10,1 млн тенге.

В ноябре прошлого года в компании отмечали, что износ водопроводных сетей по городу составляет 58%, канализационных - 61%. Потери сократились до 15%. При этом значительным остается физический и моральный износ зданий, сооружений, оборудования и сетей.

В начале июня ТОО «Кызылжар су» подало заявление об изменении утвержденного тарифа на услуги по подаче воды и отводу и очистке сточных вод на период с 1 июля по 31 декабря нынешнего года. В качестве основания компания назвала расходы на дополнительные мероприятия, направленные на снижение износа сетей, и повышение заработной платы сотрудникам.