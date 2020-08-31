Как реконструируют исторические объекты на родине Абая

АБАЙСКИЙ РАЙОН.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в Абайском районе государственная​ комиссия по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая​ во главе с Государственным секретарем РК посетили объекты в местности Сырт-Каскабулак, урочища Ақшоқы и Жидебай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр ВКО.

В ведомстве рассказали, что в 1845 году в местности Сырт-Каскабулак родился великий казахский поэт, просветитель Абай Кунанбаев. Здесь возвели памятник, увековечивший место рождение поэта. В 2005​ году был установлен памятный знак​ из камня, на котором высечена надпись: «Бұл​ жерде​ аға​ сұлтан​ Құнанбай​ ауылында​ 1845 жылы​ қазақтың​ данышпан​ ақыны​ Абай (Ибраһим)​ дүниеге​ келген». В прошлом году в местности Сырт-Каскабулак провели текущий ремонт подъездной дороги, а в этом году облагородили священный родник, обустроили парк. Ведь для гостей это первое место остановки по «Абай жолы».

Делегация во главе с Государственным Секретарем РК Крымбеком Кушербаевым оценили благоустройство территории, отметив, что реконструкция придала этому историческому месту особый вид. В урочище Ақшоқы, где похоронен отец Абая, возведен музей Кунанбая Оскенбайулы. К слову, помимо выставочного зала, здесь есть зал, где можно будет проводить уроки для школьников и конференции. Некрополь династии Құнанбаевых также реконструирован и благоустроен.

Члены госкомиссии побывали в музее, а после прибыли в село Караул. Здесь к 175-летию Абая была построена школа на 300 мест. Учебное заведение отвечает всем современным требованиям и оснащено по стандартам Назарбаев Интеллектуальных школ.

Государственный секретарь РК, председатель государственной​ комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая​ Крымбек Кушербаев выразил благодарность главе региона Даниалу Ахметову за особое внимание к сельским школам, которые сейчас ничуть не уступают городским, а где-то даже и превосходят их по оснащению.

«Сегодня именно такие учебные учреждения будут растить конкурентоспособных детей, которые будут владеть языками, навыками программирования. Здесь есть мультимедийные классы, класс журналистики. Не каждая столичная школа может похвастаться этим. Отрадно, что на родине Абая появилась такая прекрасная школа в столь знаменательный год», – сказал Крымбек Кушербаев.

После чего делегация направилась в урочище Жидебай, где располагается усадьба потомков Кунанбая, ныне литературно-мемориальный музей Абая. В Жидебае прошли последние 10 лет жизни Абая. Здесь поэт написал 76 лирических стихов, «Слова назидания», осуществил переводы из Лермонтова и Крылова. Здесь же в заповедной зоне находятся исторические места и памятники: дом-музей Абая, мавзолей Зере и Улжан, бабушки и матери Абая, могила брата Абая – Кудайберды, мавзолейный комплекс «Абай – Шакарим», могила Еркежан - жены Абая, мавзолей Кенгирбая, озеро Оспанколь, могилы Шаукенбая и Габитхана.

Экспозиции дома-музея представляют собой жидебайский период жизни поэта. Делегация также оценила уникальность архитектурного замысла, технического решения и исполнения мемориального комплекса «Абай – Шакарим».

«Я хотел бы выразить благодарность Министерству культуры и спорта и акимату Восточного Казахстана за то, что они выполнили работы от всей души. Видно, что все, кто участвовал в работах, хотели прикоснуться к источнику духовного развития, к нашему духовному наставнику Абаю. Все исторические места, связанные с великим мыслителем, которые мы сегодня посетили, войдут в туристическую карту республики. Сюда будут приезжать не только казахстанские туристы, но и зарубежные. Отрадно, что все объекты оборудованы современными технологичными средствами, которые помогут подрастающему поколению изучать культурное наследие», – заключил Крымбек Кушербаев.