Как регулируются ГМО в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Тема генно-модифицированных организмов является одной из часто обсуждаемых в казахстанском обществе. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» и.о. руководителя управления по контролю за техническими регламентами к продовольственным товарам Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Гульбану Есдаулетова рассказала о государственном регулировании создания, производства и применения продукции с использованием ГМО.

– Гульбану Каршигаевна, какими нормативно-правовыми актами регулируются ГМО в Казахстане?

– Нормативными правовыми актами регулирования являются технические регламенты Таможенного союза, где указываются качественный и количественный состав продуктов питания, содержащих ГМО и условия обязательной маркировки ГМО. Согласно пункту 9 статьи 7 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС №021/2011, при производстве пищевой продукции из продовольственного сырья, полученного из ГМО растительного, животного и микробного происхождения, должны использоваться линии ГМО, прошедшие государственную регистрацию. В случае, если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал ГМО, содержание в пищевой продукции 0,9 процентов и менее ГМО является случайной или технически неустранимой примесью, и такая пищевая продукция не относится к пищевой продукции, содержащей ГМО.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8, при производстве пищевой продукции для детского питания, пищевой продукции для беременных и кормящих женщин не допускается использование продовольственного сырья, содержащего ГМО.

– Какие существуют требования к маркировке пищевой продукции с содержанием ГМО?

– В соответствии со статьей 4.11 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011, маркировке подлежат все пищевые продукты и корма, содержащие или состоящие, или полученные из генетически модифицированных организмов. Целью маркировки является информирование потребителей о фактических свойствах продукта или корма. Система маркировки генетически модифицированных продуктов основана на возможности обнаружения генетически модифицированных дезоксирибонуклеотидов или белков в конечном пищевом продукте. При этом, рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза наносится одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки продукции, полученной с применением ГМО, в виде одноименной надписи.

– Как проводится контроль пищевой продукции с содержанием ГМО

– В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения номер 360-Vl ЗРК от 07 июля 2020 года, контроль за пищевой продукцией с содержанием ГМО проводится в форме камерального контроля, а также в виде государственного контроля и надзора за пищевой продукцией по соблюдению требований, установленных техническими регламентами.

– Какова допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктов?

– Допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9 %, в соответствии с пунктом 9 статьи 7 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011,. В соответствии с установленными требованиями, в том числе, международными пищевыми стандартами Кодекс Алиментариус, пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9%, подлежит обязательной маркировке.

– Спасибо за беседу.