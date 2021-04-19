РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:36, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Как регулируются цены на антиковидные препараты в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов рассказал о механизме установления предельных цен на лекарства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручения Главы государства по снижению цен на лекарственные средства Министерством здравоохранения по согласованию с Агентством по защите и развитию конкуренции утверждены Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования (приказ министра здравоохранения № ҚР ДСМ-247/2020 от 11 декабря 2020 года), которым предусмотрен особый порядок формирования предельных цен на лекарственные средства в период ограничительных мероприятий, в том числе карантина, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, при применении особого порядка предельная цена формируется путем исключения маркетинговых расходов для оптовой и розничной реализации (в размере 30%), а также снижения в два раза оптовых (от 20 до 10%) и розничных (от 55 до 27,5%) наценок. 31 декабря 2020 года Минздравом были утверждены предельные цены на 370 (17 МНН) антиковидных препаратов, входящих в Протокол лечения коронавирусной инфекции.

    «Таким образом, на все антиковидные препараты применен особый порядок, в результате которого снижение цен на них составило 27% по сравнению с рыночными ценами», - заключил зампремьера.

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Социальная поддержка Правительство РК Другие государственные органы Цены и тарифы Общество Минздрав РК
    Сейчас читают
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!