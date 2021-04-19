Как регулируются цены на антиковидные препараты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов рассказал о механизме установления предельных цен на лекарства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства по снижению цен на лекарственные средства Министерством здравоохранения по согласованию с Агентством по защите и развитию конкуренции утверждены Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования (приказ министра здравоохранения № ҚР ДСМ-247/2020 от 11 декабря 2020 года), которым предусмотрен особый порядок формирования предельных цен на лекарственные средства в период ограничительных мероприятий, в том числе карантина, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, при применении особого порядка предельная цена формируется путем исключения маркетинговых расходов для оптовой и розничной реализации (в размере 30%), а также снижения в два раза оптовых (от 20 до 10%) и розничных (от 55 до 27,5%) наценок. 31 декабря 2020 года Минздравом были утверждены предельные цены на 370 (17 МНН) антиковидных препаратов, входящих в Протокол лечения коронавирусной инфекции.

«Таким образом, на все антиковидные препараты применен особый порядок, в результате которого снижение цен на них составило 27% по сравнению с рыночными ценами», - заключил зампремьера.