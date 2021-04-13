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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:54, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Как регулируют цены на продукты в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан» Гульмира Ермолдина рассказала о проводимой работе по стабилизации цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас по городу реализуется два механизма стабилизации цен: первое – формирование стабилизационного фонда, второе – это работа по оборотному механизму. По стабфонду были закуплены мука, рис, сахар. Но в этом году из всего объема у нас остался сахар, который уже практически реализован», - сказала Гульмира Ермолдина на брифинге в Нур-Султане.

    По ее словам, акиматом делается практически больший акцент на втором механизме.

    «Это выдача льготных кредитов торговым сетям. Потому что большая часть производителей у нас находится в регионах, поэтому основной акцент мы делаем именно на торговой сети, чтобы охватить более широкие слои населения этим льготным кредитованием по ценам», - заключила спикер.



    Теги:
    Цены и тарифы Астана Экономика
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