Как регулируют цены на продукты в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан» Гульмира Ермолдина рассказала о проводимой работе по стабилизации цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас по городу реализуется два механизма стабилизации цен: первое – формирование стабилизационного фонда, второе – это работа по оборотному механизму. По стабфонду были закуплены мука, рис, сахар. Но в этом году из всего объема у нас остался сахар, который уже практически реализован», - сказала Гульмира Ермолдина на брифинге в Нур-Султане.

По ее словам, акиматом делается практически больший акцент на втором механизме.

«Это выдача льготных кредитов торговым сетям. Потому что большая часть производителей у нас находится в регионах, поэтому основной акцент мы делаем именно на торговой сети, чтобы охватить более широкие слои населения этим льготным кредитованием по ценам», - заключила спикер.



