Как реализуют проект «Жас маман» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Реализация проекта «Жас маман» в Акмолинской области оказывает большую поддержку системе технического и профессионального образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя управления образования Акмолинской области Валерия Гамазова, проект «Жас маман» реализуется в регионе с 2019 года. 11 колледжей области путем конкурсного республиканского отбора получили возможность приобрести передовое оборудование для образовательного процесса по наиболее востребованным профессиям, определенным Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

«В 2020 году в проекте принили участие пять колледжей области: Высший технический колледж и Строительно-технологический колледж города Кокшетау, Высший технический колледж города Щучинска, Высший агротехнический колледж села Чаглинки и Высший колледж города Степногорска. В 2020 году на приобретение современного учебного оборудования в рамках проекта из республиканского бюджета было выделено более 1,6 млрд тенге, из областного бюджета софинансирование составило свыше 80 млн тенге», - поделился В. Гамазов.

Закуп оборудования был осуществлен по таким специальностям, как: технология машиностроения, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, организация питания, архитектура, мебельное производство, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта, механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика и др.

Как отметил спикер, в Высшем техническом колледже города Кокшетау приобретено оборудование для обучения по специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», которое включает приборы по восстановлению геометрии кузовов автомобилей с электронной измерительной системой, позволяющей выполнять работы по рихтовке и восстановлению кузова и его деталей любой сложности.

В Строительно-технологическом колледже города Кокшетау для подготовки сварщиков приобретено оборудование, которое обеспечивает точный контроль сварочной дуги, высочайшую производительность сварки и возможность подключения к программному обеспечению для управления сварочным производством.

В Высшем колледже города Степногорска, а также в Высшем техническом колледже города Кокшетау приобретены современные станки с числовым программным управлением ведущих компаний мира. Это позволяет качественно готовить токарей для крупных предприятий региона: Европейская подшипниковая корпорация, АО «Тыныс» и другие.

«В 2021 году в проекте «Жас маман» принимали участие шесть колледжей: Аграрно-индустриальный колледж города Атбасара, Агротехнический колледж села Красный Яр, Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма города Щучинска, Горнотехнический колледж города Степногорска, Высший колледж культуры им. Акана Серэ города Кокшетау, Агротехнический колледж села Астраханки. Из республиканского бюджета на 2021 год было выделено 1,7 млрд тенге, софинансирование из областного бюджета составило 170, 3 млн тенге», - отметил В. Гамазов.

Закуп современного учебно-производственного оборудования был осуществлен по таким специальностям, как: механизация сельского хозяйства, теплоэнергетические установки тепловых электрических станций, маркшейдерское дело, обогащение полезных ископаемых, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство, электромеханическое оборудование в промышленности.

К примеру, для Агротехнического колледжа села Астраханка приобретены зерноуборочный комбайн Massey Ferguson ACTIVIA 7340 и трактор колесный MasseyFerguson 8700 EFF. Для Агротехнического колледжа села Красный Яр были закуплены современный зерноуборочный комбайн John Deere и колесный трактор Versatile -2375. Для Высшего колледжа культуры им.Акана Серэ приобретены современные швейные машины производства Японии, для студентов обучающихся по специальности «Дизайнер». В Горнотехническом колледже города Степногорска приобретено современное учебное оборудование по маркшейдерскому делу, лаборатория по обогащению полезных ископаемых.

«В целом, реализация проекта оказала большую поддержку системе технического и профессионального образования области. До 2025 года в результате модернизации и внедрения международных стандартов, 11 колледжей области станут отраслевыми центрами компетенции по определенным специальностям, в соответствии со стандартами WorldSkills», - резюмировал В. Гамазов.