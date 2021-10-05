Как реализуют проект «Ауыл – Ел бесігі» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для повышения уровня жизни на селе в стране реализуется специальный проект «Ауыл – Ел бесігі». Его основные задачи - модернизация социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, доведение их до параметров системы региональных стандартов. В Акмолинской области с целью эффективного продвижения проекта разработан отдельный План-график до 2025 года. Данный документ содержит сведения по сельским населенным пунктам, в которых будут реализованы различные проекты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Как отметили в управлении экономики и бюджетного планирования области, за 2019-2020 годы реализовано 72 проекта, что позволило улучшить качество жизни порядка 80 тысяч жителей 15 сел. В рамках программы произведен ремонт внутрипоселковых дорог общей протяженностью 120 километров, более двух тысяч жителей сел Викторовка Зерендинского и Капитоновка Буландынского районов получили доступ к качественному централизованному водоснабжению, построена котельная с инженерными сетями в селе Астраханка, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на 88 посещений в поселке Аршалы, проведен ремонт сетей теплоснабжения, уличного освещения и многих других объектов. Создано 844 временных рабочих мест, 48 из них - постоянные.

«В этом году, в юбилейный год Независимости страны, выделены бюджетные средства на реализацию 77 проектов в 27 селах. По сравнению с предыдущими годами увеличился объем выделенных средств, возросло количество финансируемых проектов и сельских населенных пунктов. На сегодняшний день завершены работы по 14 проектам. Это строительство наружных сетей теплоснабжения села Красный Яр, средний ремонт дорог в селах Мадениет, Егиндыколь, капитальный ремонт Дома культуры и средний ремонт дорог в селе Жаксы, селе Лозовое, средний ремонт улично-дорожной сети в селе Новоселовка», - рассказали в ведомстве.

Ведется строительство Центра досуга молодежи в селе Бастау Атбасарского района, двух физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Жаксы и Акмол, спортивного комплекса в селе Мадениет Бурабайского района, реконструкция стадиона в селе Балкашино Сандыктауского района и других объектов.

К слову, проводимые мероприятия дадут новый импульс развитию сельских территорий и положительно отразятся на экономике страны в целом.