+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как реализуется проект по заочному установлению инвалидности

1 Марта 2022 12:48
Поделиться:
Как реализуется проект по заочному установлению инвалидности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году 20% граждан с инвалидностью будут охвачены услугами заочного присвоения соответствующего статуса. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шакенов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Все услуги по занятости населения переведут в электронный формат в РК
Интегрированные социальные выплаты позволят сэкономить 6 млрд тенге ежегодно - Минтруда Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства Алибек Куантыров попросил взять на контроль автоматизацию системы управления рисками

«Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия в феврале 2021 года поручил создать максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, снять бумажную волокиту. В этой связи наше Министерство совместно с Министерствами здравоохранения и цифрового развития приняло меры по внешнему выявлению инвалидности. На сегодняшний день во всех 17 регионах страны запущен пилотный проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. При этом гражданин обращается только в поликлинику по месту жительства, остальные процессы проходят без участия человека через интеграцию информационных систем. В целом в этом году мы планируем охватить таким образом 20% граждан с инвалидностью», - сказал Серик Шапкенов.

По его данным, по состоянию на 23 февраля в заочном формате рассмотрено 6 753 заявки.

«Кроме того, для лиц с инвалидностью с 2021 года введен портал социальных услуг. Портал позволяет самостоятельно выбирать поставщиков услуг, а государство компенсирует стоимость товара или услуги. Благодаря этому в некоторых случаях срок получения услуг сократился с шести месяцев до двух недель. В результате в 2021 году через Портал оказано более 371 тыс услуг и исполнение программ реабилитации увеличилось с 62% в 2019 году до 88% в 2021 году, а в этом году мы планируем, что уровень выполнения программ реабилитации превысит 90%», - добавил Серик Шапкенов.

Он также отметил, что с ноября 2020 года поэтапно запущен пилотный проект по оказанию услуг центров занятости населения в онлайн-режиме.

«Ранее граждане должны были обратиться в центр занятости для поиска работы и регистрации в качестве безработных, а для получения социальной выплаты в связи с потерей работы – в центр обслуживания населения. Сейчас эти услуги можно получить онлайн через Электронную биржу труда. Кроме того, сокращен срок регистрации в качестве безработного с 10 до трех дней. В 2021 году в качестве соискателей зарегистрировано 149 тыс человек, из них 33% зарегистрированы в онлайн-формате, 60% граждан трудоустроены онлайн», - заключил Серик Шапкенов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Минтруда РК   #Цифровой Казахстан   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Все услуги по занятости населения переведут в электронный формат в РК
Интегрированные социальные выплаты позволят сэкономить 6 млрд тенге ежегодно - Минтруда
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Алибек Куантыров попросил взять на контроль автоматизацию системы управления рисками
Популярное
1 Переговоры России и Украины завершились
2 В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
3 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «Аманат»
4 Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
5 Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
6 Внутренняя паника среди населения оказывает давление на банк – эксперт о курсе тенге
Читайте также
Интегрированные социальные выплаты позволят сэкономить 6 млрд тенге ежегодно - Минтруда
Геополитическая ситуация в регионе может повлиять и на цены на недвижимость – Алибек Куантыров
Переговоры России и Украины завершились
В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «Аманат»
Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
Внутренняя паника среди населения оказывает давление на банк – эксперт о курсе тенге
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив