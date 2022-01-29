Как реализуется проект «Читающая школа» в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В школах Тупкараганского района по-новому прививают учащимся культуру чтения. Так, в школе-лицее поселка Акшукур создано фойе современного типа «Читающая школа». В специально оборудованном фойе школы-лицея выставлены книжные полки, которые оформлены в различном дизайне. Ученики могут свободно брать и читать книги во время перемен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При поддержке учителей на книжных полках представлены казахские сказки, классические произведения казахской и мировой литературы. Кроме того, в данном месте имеется стенд электронных книг. Учащиеся могут сканировать специальный QR-код через свой смартфон и читать лучшие произведения писателей.

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данным на Национальном совете общественного доверия, Министерство образования и науки Казахстана утвердило проект «Читающая школа». В рамках проекта список художественной литературы реализуется по четырем направлениям. В их число вошли книги лучших классиков страны, шедевры зарубежной мировой литературы, переведенные на родной язык, а также книги современных поэтов и писателей.

Несмотря на то, что вопросы обучения чтению в образовании всегда актуальны, задача развития читательской грамотности является новой областью для современной школы, реализующей государственный образовательный стандарт РК.

В этом направлении можно отметить специальное фойе школы-лицея поселка Акшукур. Это пробуждает у учащихся мотивацию к чтению и способствует развитию богатства языка. Благодаря этому увеличивается количество читающих учеников, достигается цель увеличения числа читателей», - рассказала руководитель отдела образования по Тупкараганскому району Айбаршын Утесбаева.

Напомним, в честь 15-летия образования Бейнеуского гуманитарно-экономического колледжа в области состоялась презентация книги «Армандар бастауының алтын ұясы» («Золотое гнездо мечты»), посвященной истории колледжа.