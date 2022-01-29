+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как реализуется проект «Читающая школа» в Мангистауской области

29 Января 2022 23:35
Поделиться:
Как реализуется проект «Читающая школа» в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В школах Тупкараганского района по-новому прививают учащимся культуру чтения. Так, в школе-лицее поселка Акшукур создано фойе современного типа «Читающая школа». В специально оборудованном фойе школы-лицея выставлены книжные полки, которые оформлены в различном дизайне. Ученики могут свободно брать и читать книги во время перемен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент РК про обучение в западных вузах по программе «Болашак»: Каких-либо препятствий мы ставить не будем
Нурлан Ногаев: Нам нужно сделать наших детей конкурентоспособными Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства 48 школ построят в Атырауской области

При поддержке учителей на книжных полках представлены казахские сказки, классические произведения казахской и мировой литературы. Кроме того, в данном месте имеется стенд электронных книг. Учащиеся могут сканировать специальный QR-код через свой смартфон и читать лучшие произведения писателей.

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данным на Национальном совете общественного доверия, Министерство образования и науки Казахстана утвердило проект «Читающая школа». В рамках проекта список художественной литературы реализуется по четырем направлениям. В их число вошли книги лучших классиков страны, шедевры зарубежной мировой литературы, переведенные на родной язык, а также книги современных поэтов и писателей.

Несмотря на то, что вопросы обучения чтению в образовании всегда актуальны, задача развития читательской грамотности является новой областью для современной школы, реализующей государственный образовательный стандарт РК.

В этом направлении можно отметить специальное фойе школы-лицея поселка Акшукур. Это пробуждает у учащихся мотивацию к чтению и способствует развитию богатства языка. Благодаря этому увеличивается количество читающих учеников, достигается цель увеличения числа читателей», - рассказала руководитель отдела образования по Тупкараганскому району Айбаршын Утесбаева.

Напомним, в честь 15-летия образования Бейнеуского гуманитарно-экономического колледжа в области состоялась презентация книги «Армандар бастауының алтын ұясы» («Золотое гнездо мечты»), посвященной истории колледжа.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Мангистауская область   #МОН  
Поделиться:

Автор:

Аружан Саптарова

Новости по теме
Президент РК про обучение в западных вузах по программе «Болашак»: Каких-либо препятствий мы ставить не будем
Нурлан Ногаев: Нам нужно сделать наших детей конкурентоспособными
Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства
48 школ построят в Атырауской области
Популярное
1 Как лечить омикрон в домашних условиях
2 Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
3 Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
4 Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
5 Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе
6 Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Глава государства
Читайте также
Вышло новое карантинное постановление главного санврача Мангистауской области
Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области
Как лечить омикрон в домашних условиях
Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе
Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Глава государства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив