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Как реализуется Послание Президента РК в сфере высшего аграрного образования

9 Декабря 2019 16:21
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Как реализуется Послание Президента РК в сфере высшего аграрного образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-исследовательский центр» Толеутай Рахимбеков рассказал, как реализуется Послание Главы государства в сфере высшего аграрного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Общее количество работающих и обучающихся в организациях НАНОЦ достигает почти 36 тыс. человек.

«В своей работе мы ориентируемся на лучший международный опыт. В частности, на опыт таких аналогичных нашему центру организаций, как ИНТА (Аргентина) и ЭМБРАПА (Бразилия). Достаточно сказать, что внедрение именно через ИНТА и ЭМБРАПА инновационных технологий в аграрное производство этих стран, позволило им из импортеров продовольствия стать крупнейшими экспортерами. С ними у нас заключены меморандумы, предусматривающие постоянный обмен информацией, делегациями ученых, проведение совместных научных исследований», - отметил Толеутай Рахимбеков.

Всего по сельхоз и ветеринарным специальностям в 2018-2019 учебном году в 22 вузах страны обучались около 16 тыс. студентов, в том числе 10 тыс. студентов - в наших трех аграрных вузах. За счет грантов обучались почти 70% студентов.

«По данным вузов, за последние 6 лет уровень трудоустройства выпускников по сельхозспециальностям составляет в среднем 75-78%, в том числе по специальности трудоустроено около 60% выпускников. По данным же НПП «Атамекен», трудоустроены по специальности только 54% выпускников, не по специальности – 12%, вообще не трудоустроены – 34%», - добавил он.

Как рассказал Толеутай Рахимбеков, зачастую на аграрные специальности поступают профессионально не ориентированные абитуриенты. Обучившись по государственному образовательному гранту, выпускники не идут в село.

Вторая причина отказа выпускников ехать в село заключается в заработной плате работников агроформирований. Даже по данным официальной статистики она почти в 2 раза ниже средней по стране.

«В целях повышения качества подготовки специалистов разработаны программы развития аграрных университетов. Эти программы сегодня находятся на согласовании в государственных органах. Они предусматривают поэтапную трансформацию в исследовательские университеты. Также реализуются меры по увеличению доли практических занятий и производственных практик. Сегодня она доведена по отдельным специальностям до 60%, а в ближайшее время мы доведем ее до 70%», - добавил он.

Отечественные вузы активно взаимодействуют с лучшими аграрными университетами мира. При помощи зарубежных специалистов пересматриваются учебные программы. Проректорами университетом работают профессора из Голландии, Франции, Беларуси. Ведется работа по совместной подготовке специалистов с университетом № 1 среди аграрных вузов мира – с Вагенингенским (Нидерланды). Через 5 лет КазНАУ и КазАТУ будут выдавать двойные дипломы – казахстанский и голландский.

«В результате за последние несколько лет наши 3 университета сделали значительный рывок в своем развитии. Это стало возможным благодаря большой государственной поддержке», - отметил Толеутай Рахимбеков.

Глава государства обратил особое внимание и на ситуацию в науке, на ее эффективность, на повышение уровня научных исследований и их применение на практике.

«Мы провели анализ проблем аграрной науки, наметили пути их решения и доложили о них на совещании в Минсельхозе 26 ноября текущего года. Во-первых, начата работа по внедрению роялти в растениеводстве. Заключены первые 32 лицензионных договора на сумму более 100 млн тенге, из которых 30% в соответствии с законодательством полагается выплатить непосредственно ученому. На совещании были вручены символические сертификаты авторам сортов зерновых «Акмола», «Шортанды», - сказал Толеутай Рахимбеков.

Как отметил председатель правления НАНОЦ, началась работа по формированию национальной системы распространения знаний «Extension». Еще в октябре 2018 года Елбасы поручил выстроить систему массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения хозяйства. На базе 22 центров распространения знаний (ЦРЗ) проводится обучение новым знаниям, работе с новыми сортами и породами, передача фермерам новых технологий.

Система «Extension» будет включать 3 аграрных университета (КазНАУ, КазАТУ, ЗКАТУ) как учебно-методические центры республиканского уровня. На областном уровне будут СХОС (сельскохозяйственная опытная станция), ОПХ (опытно-производственное хозяйство), а также аграрные колледжи. Основу системы составят агроколледжи в 163 сельских районах страны.

«Нами разрабатываются соответствующие планы мероприятий. В частности, предлагается принять Кодекс этики аграрного ученого. Его основными принципами должны стать честность, объективность, неподкупность», - сказал в своем выступлении Толеутай Рахимбеков.

Все это в совокупности позволит вывести казахстанскую аграрную науку и высшее образование на уровень лучших мировых стандартов, и, в конечном счете, будет способствовать становлению АПК страны в качестве драйвера всей экономики.

Напомним, что в Нур-Султане прошла научно-практическая конференция «Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана: первые итоги».

Отметим, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

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Ключевые слова: Образование, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Реализация Послания,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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