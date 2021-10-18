Как реализуется пилотный проект по компенсации суммы налога на добавленную стоимость в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о реализации пилотного проекта Министерства финансов РК «Tакс Фри», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аскар Мамин отметил, что пилот касается компенсации суммы налога на добавленную стоимость физическим лицам, являющимся гражданами иностранных государств, при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, за исключением вывоза товаров через территории государств-членов Евразийского экономического союза.

«Задача по распространению системы «Такс Фри» реализуется в соответствии с Государственной программой развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы (ППРК от 31 мая 2019 года № 360). Пилот проводится в торговых местах, расположенных в стационарном торговом объекте «Esentai Mall» города Алматы. При этом стоимость таких товаров, отраженных в документах (чеках) «Такс Фри», должна составлять не менее 20 МРП (или 58 340 тенге)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

В Правительстве также сообщили, что за период действия пилота с 01.12. 2019 года по 31.08.2021 года: - заключены договоры с 24 субъектами торговой деятельности (34 бренда);

- осуществлена покупка товаров в размере 57,9 млн тенге, в том числе НДС 6,2 млн тенге;

- оформлены 72 чека на компенсацию суммы НДС в размере 4,3 млн тенге.

«Учитывая, что активная фаза реализации пилотного проекта «Такс Фри» совпала с пандемией COVID-19 и последовавшими ограничениями, реализация пилота будет продолжаться до окончания срока реализации пилота (до июля 2022 года)», - заключил А. Мамин.