Как реализуется госпрограмма «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем Послании народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал активно внедрять новые формы поддержки бизнеса с упором на социальные аспекты, а это создание семейных бизнесов, в первую очередь для многодетных и малообеспеченных семей. О том, как вовлекают многодетных матерей в МСБ, микрокредитование, создание семейного бизнеса, как реализуется госпрограмма «Еңбек», говорится в материале primeminister.kz.

На сегодня многодетные семьи активно получают микрокредиты на открытие собственного дела в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек». По состоянию на 1 ноября т.г., участниками Программы стали более 568 тыс. человек, из них порядка 254 тыс. женщины или 44,8% от общего количества участников.





Программа «Еңбек» нацелена на вовлечение граждан в предпринимательство по таким направлениям, как обеспечение техническим и профобразованием и краткосрочным профобучением, развитие массового предпринимательства и трудоустройство.

В рамках первого направления более 32,5 тыс. женщин прошли краткосрочное обучение, из них 17,1 тыс. завершили обучение, из которых 8,8 тыс. трудоустроено.

В рамках второго направления Программы всего с начала года выдано 15,1 тыс. микрокредитов, из них женщинам выдано 5 156 микрокредитов или 34,1%. Кроме этого, более 20,4 тыс. человек получили государственные гранты для реализации своих бизнес идей, из них более 3,8 тыс. человек являются малообеспеченными и многодетными членами семей.

В рамках третьего направления Программы на социальные рабочие места трудоустроено 8,9 тыс. женщин, на молодежную практику направлено 21 тыс., на общественные работы направлено 48,4 тыс. женщин.

Отметим, что участниками программы могут стать безработные лица, отдельные категории занятых лиц, члены молодых и малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды, сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие пенсионного возраста, крестьянские и фермерские хозяйства, включая участников якорной кооперации.

Условия выдачи микрокредитов:

● срок микрокредита - до 5 лет, для проектов в сфере животноводства и создания сельхозкооперативов - до 7 лет;

● максимальная сумма микрокредита: на селе и в малых городах - до 2,5 тыс. МРП (6,3 млн тг.), для развития якорной кооперации – до 5 тыс. МРП (12,6 млн тг.); в городах, моногородах (кроме городов Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау) - до 6,5 тыс. МРП (16,4 млн тг.); в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау - до 8 тыс. МРП (20,2 млн тг.);

● номинальная ставка вознаграждения – не более 6% годовых;

Для получения микрокредита претендентам напрямую либо через районные филиалы РПП/акимов сельских округов и населенных пунктов обращаются в центры занятости населения для получения консультаций с приложением следующих документов:

● копии документа, удостоверяющего личность;

● копии документа об обучении основам предпринимательства (удостоверение, свидетельство, сертификат) при наличии.





В этом году на всю страну выделено 83 млрд тенге на микрокредитование и 18 млрд тенге на получение грантов. По расчетам, 20 тыс. человек должны получить микрокредиты и 38 тыс. человек гранты.

В 2018 году выдано 14 тыс. микрокредитов, из них на поддержку Start-up проектов – 9,8 тыс. (70%), на развитие якорной кооперации 1 тыс. (7%), на расширение собственного дела 3,3 тыс. (23%).

В целях вовлечения безработных, малообеспеченных, многодетных граждан, молодежи в продуктивную занятость предусматривается квота для данных категорий граждан 5 тыс. микрокредитов. На развитие предпринимательства среди женщин предусматривается 10 млрд тг.

Вопрос вовлечения многодетных матерей в микро и малый бизнес, в том числе на дому в рамках развитой и инклюзивной экономики, будет реализовываться в рамках действующих механизмов Программы с предоставлением многодетным матерям отдельных условий льготного микрокредитования.





Для членов многодетных и малообеспеченных семей предусматривается предоставление микрокредитов на льготных условиях с процентной ставкой не более 4% годовых со сроком до 7 лет.

В госпрограмме «Еңбек» есть хорошие инструменты для развития массового предпринимательства в виде безвозмездных грантов. Кроме того, предусмотрено обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес».

Во всех регионах Казахстана есть множество примеров, когда ответственные и трудолюбивые граждане, получив реальную помощь благодаря АСП и в рамках госпрограммы, смогли не только поправить финансовое положение своих семей, но и создать собственное дело.





Например, многие женщины, пройдя краткосрочные курсы обучения, получив кредит и соцпомощь, открыли салоны красоты, мужчины – закупили домашний скот, открыли мастерские.

На выплату АСП в 2019 году предусмотрено 204 млрд 500 млн тг, в том числе 186 млрд 100 млн тг из республиканского бюджета и 18 млрд 400 млн тг из местного бюджета. Выплачено 144 млрд 300 млн тг.

Многодетная мать из Костанайской области взяла в аренду небольшую студию красоты на окраине райцентра Денисовка на средства, полученные при назначении АСП. Ж. Куженова считает, что иметь свой бизнес лучше, чем постоянно получать соцпомощь от государства.

В первом квартале 2019 года Жанар Куженова находилась в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Супруг работал неофициально у частных лиц. Семья имела доход ниже черты бедности (среднедушевой доход 8772 тенге на человека), поэтому с апреля 2019 года им назначена адресная социальная помощь в размере 110 тыс. 157 тенге ежемесячно, на общую сумму 1 млн 321 тыс. 884 тенге.

Получатель адресной социальной помощи из села Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области занялась разведением крупного рогатого скота. М. Асхабова является обладателем почетного звания «Күміс алқа». Женщина не понаслышке знает, как сложно воспитывать шестерых детей. Глава семьи – комбайнер, она домохозяйка. Все свое свободное время она тратит на воспитание детей. Семья взяла кредит на сумму 3 млн тг по программе «Дорожная карта занятости». На эти деньги построили сарай, с 8 дойных коров в день женщина сдает 25-30 литров молока. В месяц в среднем выходит 600 литров молока.





Стоит отметить, что адресная социальная помощь дает возможность улучшить жизненные условия многодетным семьям, многие из получателей проходят краткосрочные курсы переподготовки за счет государства.

Так, многодетная семья из Мунайлинского района Мангистауской области после назначения адресной социальной помощи вышла из категории семей, проживающих ниже черты бедности и готовится открыть собственное дело по организации пассажирских перевозок.

Б. Кенжеев раньше работал по найму водителем автобуса, а его супруга Рабига Дуйсенова помогала мужу в качестве кондуктора. До обращения за АСП их семья, состоящая из 7 человек, даже не имела своего жилья, могла себе позволить только арендовать времянку. С апреля месяца т.г. начали получать АСП, улучшили материально-бытовые условия, закончили строительство дома.





Для открытия собственного дела семья подала заявку на получение кредита в рамках госпрограммы «Еңбек». Супруги подготовили бизнес-план по организации пассажирских перевозок внутри района и уже совсем скоро получат деньги на приобретение собственного автобуса.

Похожий пример есть и в городе Жанаозен, где мать 4 детей Н. Назарова после получения государственного гранта в размере 505 тыс. тенге открыла швейный цех на дому. В Кордайском районе, где мать 5 детей М. Чораева, пройдя обучение на краткосрочных курсах по профессии парикмахера, после получения государственного гранта открыла салон красоты.





АСП – это адресная помощь, которая оказывается исключительно малообеспеченным семьям в виде денежных выплат и содействии в выходе семьи из сложной жизненной ситуации путем направления на обучение, трудоустройства и оказания поддержки по открытию собственного дела.

В 2019 году прожиточный минимум установлен в размере 29 698 тг, а пороговый критерий для назначения АСП был увеличен с 50 до 70% от ПМ, т.е. право на получение соцпомощи имеют семьи, где среднедушевой доход ниже 20 789 тг. АСП назначается как разница между СДД и чертой бедности, но при этом дети получают полную сумму в размере 70% от прожиточного минимума (20 789 тг).





За девять месяцев текущего года АСП назначена 417 тыс. семьям или 2,1 млн человек. Средний размер АСП на одного человека вырос в 2,5 раза, с 6848 тг до 16 446 тг. В среднем на семью выходит 90 тыс. тг, максимально назначенная в месяц сумма – 455 тыс. тг. Всего на АСП в этом году предусмотрено 206,2 млрд тг, из которых уже выплачено 146,4 млрд тг.

По состоянию на 16 сентября т.г., АСП назначена 2 млн 87 тыс. 400 человек (405 тыс. 600 семей), в том числе 1 млн 302 тыс. 500 детей (их доля составляет 62,4% от всех получателей). Многодетные семьи в составе получателей составляют порядка 40% (161,6 тыс. семей или 1 млн 71,6 тыс. человек).

Наибольшее количество получателей АСП приходится на южные регионы страны, где сосредоточены более 67% всех получателей, в том числе в Туркестанской области – 96 тыс. 800 семей, Алматинской области – 53 тыс. 600 семей, г. Шымкент – 51 тыс. 600 семей, Жамбылской области – 39 тыс. семей и Кызылординской области – 31 тыс. 700 семей.

На выплату АСП в 2019 году предусмотрено 204 млрд 500 млн тенге, в том числе 186 млрд 100 млн тенге из республиканского бюджета и 18 млрд 400 млн тенге из местного бюджета. Выплачено 144 млрд 300 млн тенге.





В целях недопущения возможных нарушений будут изменены некоторые процедуры и условия получения адресной соцпомощи.

Все трудоспособные члены семей, получающих АСП, должны работать. Для их трудоустройства будут использованы все механизмы Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

В новых механизмах оказания АСП особое внимание будет уделено поддержке детей из малообеспеченных семей, для которых с 1 января 2020 года предлагается внедрить гарантированный социальный пакет.

Для детей дошкольного возраста будет предоставляться детское питание, гигиенические средства, образовательные услуги. Для детей школьного возраста предусмотрено горячее питание в школах, приобретение школьной одежды и принадлежностей, возмещение расходов на проезд, а также медицинское обслуживание.

Наряду с вышеперечисленными мерами соцподдержки малообеспеченным семьям с детьми будет оказываться помощь в приобретении навыков по ведению домашнего бизнеса.





Во всех восьми районах Алматы НПО созданы центры «Бақытты отбасы», где есть все условия, чтобы занять детей пока их матери проходят обучение. После прохождения курсов женщинам будут выдавать безвозвратные гранты для приобретения необходимого оборудования. Этот опыт планируется распространить во всех регионах. Также уже запущен проект «Менің кәсібім», в рамках которого при поддержке акиматов за счет спонсоров мамам с детьми будут помогать заняться домашним небольшим бизнесом.





Проект «Менің кәсібім» направлен на оказание мер поддержки малообеспеченным, многодетным семьям и лицам, воспитывающим детей-инвалидов, в развитии предпринимательских навыков и открытии собственного дела.

Помощь в ведении домашнего бизнеса нуждающимся гражданам автор проекта будет оказывать путем предоставления необходимого инвентаря, оборудования и материалов.

Аналогичный проект в пилотном режиме успешно реализован в Мангистауской области, где порядка 250 человек были обучены основным навыкам ведения частного предпринимательства и открыли собственное дело.

В дальнейшем меморандумы по реализации проекта «Менің кәсібім» будут заключены с акиматами всех регионов.





Напомним, что министерство имеет социальные карты на каждую семью, которые позволяют точнее определять и отслеживать их реальный статус на основе автоматизированных данных из информационных систем госорганов. В дальнейшем эта информация используется для организации социальной помощи и трудоустройства членов семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.