Как реализовывается пилотный проект «Семейный суд»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как реализовывается пилотный проект «Семейный суд». Об этом сегодня на брифинге рассказала руководитель проекта, судья административного суда г. Нур-Султана Айгуль Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель пилотного проекта «Семейный суд» – сохранение семьи. Когда мы запустили этот проект, начали выяснять, почему же семьи распадаются. Выяснилось, что одна из основных причин – бытовое насилие. В рамках пилотного проекта судом был заключен меморандум с 13 государственными органами и общественными организациями. В рамках этого меморандума наши партнеры осуществляют помощь этим семьям бесплатно. Есть такие общественные фонды, как «Коргау», «Право», где работают опытные психологи, психотерапевты. Мы направляем туда жертв бытового насилия, детей, которые становятся свидетелями насилия. Также мы сотрудничаем с управлением занятости и социальной защиты города Нур-Султана, кризисным центром «Үміт», центром наркологии и психотерапии, Евразийским институтом практической психологии и психотерапии, Советом матерей АНК в Нур-Султане и общественным фондом «Союз отцов Нур-Султана». Верховный суд поставил перед нами задачу – примирять конфликтующие стороны, предотвратить повторность таких фактов. Нельзя оставаться безучастным к этой проблеме. Мы должны использовать практику других стран. Если они стали свидетелями бытового насилия, то сразу же сообщают в соответствующие органы», - рассказала судья Айгуль Кайдарова.

За 2019 год на 11 % снизилось количество дел вышеуказанной категории.

«В рамках пилотного проекта мы работаем с каждой семьей и выясняем причину этих конфликтов. Также мы помогаем жертвам и агрессорам. Если агрессор безработный, то направляем его в центр занятости населения, к психологам. Буквально недавно мы заключили меморандум с Содружеством анонимных алкоголиков и наркоманов. Мы не можем принудительно направить на лечение. Поэтому предлагаем такую альтернативу», - пояснила руководитель пилотного проекта.

Айгуль Кайдарова также рассказала, что по итогам 2019 года 1232 человека получили консультацию психолога, к наркологам отправили 196 человек, в центр занятости для трудоустройства направлены 38, консультацию юриста получили 22 человека. В кризисный центр направили 4 женщин. В Совет матерей направлено 8 женщин, а в Союз отцов - 5 мужчин.

Айгуль Кайдарова подчеркнула, что проведение судьей профилактической работы с каждой семьей и с каждым субъектом правонарушения в отдельности позволит снизить количество совершаемых правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.