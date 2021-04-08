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    13:16, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Как реагируют педагоги на массовую вакцинацию, рассказал Асхат Аймагамбетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как реагирует педагогическое сообщество на массовую вакцинацию, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здесь необходимо отметить, что по данным министра здравоохранения РК, из вакцинированных 17% составляют педагоги. Это говорит о том, что наши коллеги достаточно активно включились в этот процесс. Поэтому, думаю, что понимание у нас имеется», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

    Ранее министр рассказал о том, как вакцинировался от коронавируса.

    «В целом я отношусь к той категории людей, которые вакцинируются ежегодно. В прошлом году мне пришлось получить сразу три вакцины: первая была отечественная Казвак, получил летом, после этого я также получил вакцину от гриппа и от пневмококка. Я считаю, что вакцина является величайшим изобретением человечества», - заявил министр.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Образование
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