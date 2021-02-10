Как реагирует вакцина на новые штаммы COVID-19 и снимать ли маску после вакцинации – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 февраля в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции. Как известно, первыми вакцину на себе испытывают медицинские работники, которые находятся в зоне повышенного риска заражения. В этой связи известный доктор, руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Нуршай Азимбаева рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о том, почему нужно принимать вторую дозу вакцины, как вакцина реагирует на новые штаммы коронавируса, почему лицам старше 65 лет не прививают вакцину.

- Нуршай Юсунтаевна, как известно, сейчас в нашей стране используется российская вакцина «Спутник V». Расскажите, пожалуйста, о ее преимуществах.

-Да, в нашей стране сейчас используется вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Все мы знаем, что это первая в мире официально зарегистрированная и рекомендованная вакцина. Кроме того, эта вакцина сейчас вводится в список, который Всемирная организация здравоохранения рекомендует для использования в период чрезвычайных ситуаций. Поэтому сейчас очень много стран, более 40 стран, вводят вакцину против коронавирусной инфекции, чтобы защитить население от данного заболевания. Более того, эти страны заказывают большие объемы. По тем данным, полученным от наших коллег, стоит большая очередность. Самое главное - эффективность и безопасность любой вакцины. В этом отношении «Спутник V» доказал свою эффективность в отношении вакцинации всего населения. Окончательные результаты по этой вакцине уже опубликованы в авторитетном журнале, который очень авторитетен в медицинской среде. В январе вышла статья по завершению третьей конечной фазы клинических испытаний российской вакцины. Есть доказательства ее эффективности и безопасности, поэтому мы знаем, что со своей стороны приняли правильное решение, в самом начале заявив и применяя ее в графике иммунизации для защиты наших граждан.

- Наряду с российской вакциной, в стране со второго квартала 2021 года также запустят казахстанскую вакцину. Как Вы считаете, насколько наша отечественная вакцина покажет эффективность?

- Надо отметить, что наша отечественная вакцина уже прошла первую и вторую фазы клинических испытаний. Результаты, которые имеются на руках, говорят о безопасности и ее эффективности. Наша казахстанская вакцина не уступает другим. Эффективность – выше 90 %. Это хороший показатель. Она сейчас проходит третью фазу клинических испытаний, в названные сроки ожидаем завершения. Ожидаем, что на рынке будем иметь эту вакцину, чтобы защитить граждан от этой инфекции. Более того, я бы хотела отметить, что технология изготовления нашей вакцины традиционная, которая не раз доказывала свою эффективность и безопасность в отношении защиты от инфекционных заболеваний. Это инактивированная вакцина на основе использования цельного вируса.

- Еще в начале появления коронавируса эксперты в области медицины неоднократно отмечали, что вакцина – действенный метод борьбы с коронавирусом. Это в действительности так?

- Думаю, многие эксперты изучали и знают историю вакцинопрофилактики в мире. В мире многие инфекции победили только благодаря вакцинопрофилактике. Далеко ходить не надо, в прошлом столетии весь мир победил натуральную оспу благодаря вакцинации. Также мы достигли больших результатов по ликвидации полиомиелита. Казахстан с 2012 года сертифицирован, как территория, свободная от полиомиелита. В части этой болезни мы все еще продолжаем вакцинировать людей, потому что есть страны, где встречаются случаи заболевания. Вакцинопрофилактика не раз доказывала эффективность и по другим инфекционным заболеваниям. Случай дифтерии в последний раз был зарегистрирован в нашей стране в 2008 году, и с тех пор у нас не выявлялись случаи только благодаря вакцинации. В последние годы также были вспышечные случаи кори. Только благодаря вакцинации определенных групп населения удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Поэтому, когда все страны столкнулись с пандемией, надежда возлагалась на вакцинопрофилактику, как альтернативу к возвращению повседневной жизни без ограничительных мер.

- Выявляются новые штаммы коронавируса. Как вакцина будет реагировать на них?

- Сегодня есть подтверждения тому, что изменения в штаммовом составе вируса не повлияли на разрабатываемые вакцины. В целом, если рассматривать структуру вируса, есть постоянные, то есть консервативные участки вируса. Также есть поверхностные белки, которые могут подвергаться изменениям. Как раз таки вакцина нацелена на те участки, которые являются постоянными в белке вируса. Даже если какие-то участки подвержены мутации, на сегодня это не отражается на качестве вакцины. Если мутация коснется других участков, возможно, этот вопрос будет изучаться. Но на сегодняшний день мутирование не влияет на качество вакцины. Вакцина в любом случае будет защищать от протекаемой коронавирусной инфекции.

- Когда мы можем увидеть результаты эффективности вакцин? Как Вы думаете, сколько людей нужно привить для этого?

- Чтобы увидеть эффективность вакцинации от коронавируса, по оценкам ученых, нужно привить не менее 50-60 % взрослого населения. Поэтому в стране мы придерживаемся этой позиции, чтобы вакцинировать как можно больше взрослого населения и прервать пути распространения инфекции.

- В стране вакцинируют граждан от 18 до 65 лет. Если вакцина докажет свою эффективность, сможем ли вакцинировать лиц старше 65 лет? Или этой категории населения нельзя прививаться?

- Причина того, почему не вакцинируем сейчас лиц до 18 и старше 65 лет, кроется в одном. Не в том, что им противопоказана вакцинация. Сегодня нет доказанных данных в отношении безопасности и эффективности вакцинации данной возрастной группы. То есть клинические испытания всеми разработчиками проводились именно в возрастной группе от 18 до 65 лет, так как они составляют работающую, движущуюся часть населения. Сейчас параллельно идут клинические исследования в других возрастных группах. На сегодня в России уже появилась рекомендация по применению российской вакцины лицам старше 65 лет. Поэтому мы сейчас ждем официальных рекомендаций от разработчика. После того, как ее получим, возможно, будем рассматривать вопрос расширения возрастных групп для вакцинации.

- Можете ли объяснить, как образуется иммунная прослойка после получения вакцины? На какое время антитела сохраняются в организме человека?

- Нужно учитывать, что это новая вакцина. Изучение продолжается. Нет длительных наблюдений, чтобы быть уверенными в том, насколько времени сохраняется иммунитет. Продолжительность иммунитета остается открытым вопросом, которая все еще изучается. Надо отметить, что антитела вырабатываются после введения первой дозы уже на 12-14 день. Это всегда зависит от индивидуальных особенностей организма. Чтобы уровень антител был выше, а продолжительность иммунитета – необходимая, как раз таки нужно получить вторую дозу вакцину. Поэтому сейчас большинство рекомендованных вакцин состоят из двух дозы. Таким образом, введение двух доз вакцины обеспечивает иммунитет как минимум на два года. Но по данным производителей, возможно, иммунитет длительный. Но чаще всего называют срок около двух лет. Чтобы уверенно назвать сроки, необходимы долгие клинические наблюдения. Также отмечу важную вещь. После перенесения коронавируса, когда человек естественным путем приобретает иммунитет, защита не всегда длительная. Чаще всего - не более шести месяцев. После естественной выработки иммунитета всегда есть риск, которого не бывает после вакцинации. Риск осложнений намного выше, чем поствакцинальный. Поэтому с учетом этих рисков есть большие преимущества в вакцинации, нежели формирование иммунитета после перенесенного заболевания.

- Можем ли мы снимать маски, не соблюдать социальную дистанцию после получения вакцины?

- Если сейчас человек вакцинировался, это не означает, что дальше он может не соблюдать простые меры защиты. Человек должен продолжить соблюдать профилактические меры, потому что эпидемиологическая ситуация нестойкая и неблагополучная. Поэтому даже после вакцинации нужно соблюдать все меры безопасности.

- В завершение нашей беседы, Нуршай Юсунтаевна, расскажите, пожалуйста, какова роль вакцинации в жизни людей?

- Говоря о вакцинации против коронавирусной инфекции, не могу не отметить роль вакцинопрофилактики в защите населения от инфекционных заболеваний. Сейчас мы забыли, как тяжело протекает вирусный гепатит у детей, как корь убивала людей, как страдали люди от полиомиелита. Обо всем этом мы забыли благодаря долгой вакцинации. Когда люди нам говорят, что вакцинация не нужна и отказываются от нее, хочется напомнить еще раз, что мы благоприятной эпидемиологической ситуации достигли благодаря вакцинопрофилактике, которая продолжается несколько десятилетий. Вакцинация – величайшее достижение человечества в сохранении миллионов жизней.

- Спасибо за беседу!



