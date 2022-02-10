Как развиваются столичные библиотеки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как сегодня развиваются столичные библиотеки, рассказал руководитель управления культуры Нур-Султана Санат Шапашов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в столице функционируют 18 библиотек - центральная городская библиотека имени М. Ауезова, 10 массовых библиотек-филиалов, центральная детско-юношеская библиотека, пять детских библиотек-филиалов, одна специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Помимо этого, работают и библиотеки на базе образовательных учреждений.

«Бюджет учреждений на 18 библиотек в 2022 году составляет 354 млн 513 тысяч тенге. В разрезе годовой бюджет одной библиотеки составляет 19 млн 695 тысяч тенге, в том числе - оплата труда, компенсационные выплаты, соцналог, соцотчисления, медицинское страхование, приобретение ГСМ, оплата коммунальных услуг, оплата связи, прочие услуги. Штатное расписание учреждений составляет 126 единиц. Библиотечных работников - 90, технический персонал - 24 человека, административно-управленческий персонал - 12», - сказал Санат Шапашов на очередном заседании столичного маслихата.

По его словам, книжный фонд библиотек в столице составляет 736 638 экземпляров книг. В 2021 году на комплектование книжного фонда выделено 10 млн тенге из бюджета.

«Понимая, что государственная поддержка является материальной базой, тем не менее, наши коллеги из библиотечной системы не сидят на месте и постоянно ищут варианты для пополнения фондов литературы. Таким образом, ведется сотрудничество с Русским домом в Нур-Султане при российском посольстве, французским альянсом, центром польской литературы и культуры и так далее. В библиотеках системы функционируют 14 клубов и 11 кружков по различным направлениям», - проинформировал Санат Шапашов.

«На базы двух библиотек - массовой библиотеки №15 и центральной детско-юношеской библиотеки открыты коворкинг-центры для детей, подростков и молодежи. Очень интересные проекты - часто посещаемые и там очень много людей», - сообщил руководитель управления культуры.

Также, как отметил Санат Шапашов, в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» организован проект по единой электронной библиотеке.

«Идет оцифровка библиотечного фонда. Уже оцифрованы около 620 книг и статей. На сегодня во всех библиотеках есть бесплатный вход в Интернет, WI-FI, активизирована работа в социальных сетях», - доложил Санат Шапашов.

Ранее во время заседания постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития в маслихате руководитель управления культуры рассказал, сколько получают библиотекари в городе.