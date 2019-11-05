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Как развиваются пристоличные районы Акмолинской области

5 Ноября 2019 17:37
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Как развиваются пристоличные районы Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области создаются максимально комфортные условия проживания в сельской местности. В ракурсе особого внимания местных властей находятся процессы модернизации социальной и транспортной инфраструктуры пригородной зоны и окраин столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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Близость к самому главному городу страны однозначно стимулирует развитие строительства, предпринимательства, переработку сельхозсырья, расширение сети образовательных учреждений и многое другое.

Рост численности населения в них, вызванный интенсивным индивидуальным жилищным строительством способствовали увеличению потребления электроэнергии, воды, тепла и, соответственно, вызвали острую необходимость в строительстве новых линий электропередачи, водопровода и сетей теплоснабжения.


В самих селах вопросы жизнеобеспечения (свет, вода, дороги, социальная инфраструктура) решаются поэтапно в рамках утвержденного Комплексного плана. Благодаря поддержке государства в 13 селах проложено более 400 км новых линий электропередач, в 22 селах построено около 600 км водопроводных сетей. В 14-ти селах проведены поисково-разведочные работы запасов подземных вод.

Акцент делается также на улучшении качества дорог в пристоличных населенных пунктах. На сегодня в 25 селах проведен капитальный ремонт 150 км внутрипоселковых дорог. В крупном селе Косшы в этом году построено 13,7 км, отремонтировано 14,4 км дорог.



Внутренние миграционные процессы приводит к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру, прежде всего, на медицину и образование.

В целях решения проблемы трехсменного обучения в том же Косшы ведется строительство школы на 1200 мест, в предстоящие два года планируется строительство еще 2-х школ на 2400 мест. Строятся поликлиника на 100 посещений в смену (700 млн тенге), 45-квартирный жилой дом.


К слову, в целях дальнейшего развития пригорода разрабатываются проектные документации, которые продолжат свою реализацию.

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Ключевые слова: Акмолинская область,
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