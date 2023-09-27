Как развиваются отношения Казахстана и Германии

28-29 сентября Глава государства совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия. В ходе визита запланирован ряд встреч на высоком уровне. Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии. О том, как развиваются отношения между двумя странами, читайте в материале МИА «Казинформ».

Казахстанско-германские отношения

Федеративная Республика Германия, признав независимость Казахстана 31 декабря 1991 года, является одной из первых стран, с которой 11 февраля 1992 года были установлены дипломатические отношения. Это способствовало скорому налаживанию межгосударственного диалога и взаимодействию на международной арене, широкому развитию отношений, заключению базового договора об основах отношений между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия 22 сентября 1992 года, формированию нормативно-правовой базы двусторонних отношений.

Дипломатия обеих стран способствует развитию сотрудничества на высоком уровне, а также широким контактам между людьми. В декабре 1992 года было открыто Посольство ФРГ в Алматы. В сентябре 1993 года открылось Посольство РК в Бонне, которое в 1999 году было передислоцировано в Берлин. С августа 2021 года Послом ФРГ в РК является Моника Иверсен. С июля 2022 года Послом РК в ФРГ является Нурлан Онжанов.

Политическое сотрудничество

Казахстанско-германские отношения основаны на доверительном диалоге и традиционной дружбе. С момента установления дипломатических отношений был пройден насыщенный путь по укреплению и расширению взаимного сотрудничества.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Германию с официальным визитом 5–6 декабря 2019 года и для участия в Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля 2020 года. Очередной официальный визит Главы государства в Федеративную Республику Германия, как уже отмечалось, пройдет 28–29 сентября текущего года по приглашению германской стороны.

Казахстан неоднократно посещали с визитами федеральные президенты и канцлеры ФРГ. В июне 2023 года с государственным визитом в РК находился Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

— Мы с нетерпением ожидали Вашего визита, который является очень важным с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между нашими странами. Германия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Мы будем делать все возможное для того, чтобы расширять наше сотрудничество в различных областях, — сказал Президент Казахстана в ходе переговоров.

Тогда же Глава государства призвал немецкие компании инвестировать в Казахстан.

— На Казахстан приходится 80% торгового объема Германии в Центральной Азии. Ключевые секторы нашего сотрудничества — это нефть и газ, производство, машиностроение, транспорт, логистика, возобновляемая энергия, сельское хозяйство. Столько сфер, столько секторов. Мы приглашаем новые германские компании инвестировать в зеленый рост, в инновации, водород, производство зеленой энергии в Казахстане, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Германии заявил, что Казахстан является важнейшим экономическим партнером в Центральной Азии.

— Мы хотим более тесного партнерства с Казахстаном и государствами Центральной Азии. Мы с Президентом Касым-Жомартом Токаевым открыто и очень подробно обсудили обстановку в наших странах. Казахстан для Федеративной Республики Германия является ключевым партнером в Центральноазиатском регионе в сфере политики, в сфере культуры и, конечно же, в сфере экономики. Мы едины в том, что хотим в ближайшие годы сделать наши отношения еще более тесными, — сказал во время госвизита Франк-Вальтер Штайнмайер.

По итогам переговоров Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию.

— В последнее время Казахстан поставками сырой нефти внес существенный вклад в обеспечение энергоснабжения ФРГ. Особенно приветствуется, что планируются поставки дополнительного объема казахстанской нефти. Это обеспечит будущее расположенной там нефтеперерабатывающей промышленности, а также снабжение топливом Восточной Германии, — сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Было отмечено, что Казахстан является одним из четырех основных государств, обеспечивающих Германию нефтью, а также может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем.

По итогам государственного визита Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан был подписан ряд документов.

На сегодня сторонами поддерживаются активные контакты на правительственном уровне. На постоянной основе ведется взаимодействие по линии министерств иностранных дел, в том числе в рамках межмидовских политических консультаций.

Торгово-экономическое сотрудничество

По данным Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, Германия является традиционно важным и перспективным торговым партнером в Европейском Союзе. Германия входит в топ 10 торговых партнеров Республики Казахстан с удельным весом 2,0% (за 2022 год, уд.вес за 7 месяцев 2023 года — 2,6%).

По итогам 2022 года объем двусторонней торговли между Казахстаном и Германией вырос на 24,9% и составил 2,8 млрд долларов США (2021 года — 2,2 млрд). Экспорт увеличился на 33,2%, или с 398,5 до 530,9 млн долларов США, преимущественно за счет роста поставок ферросплавов, нефти сырой, водорода и т. д. Импорт также вырос на 23% и составил 2,2 млрд долларов США.

Так, за 7 месяцев текущего года товарооборот достиг 2,1 млрд долларов США, увеличившись на 60,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (1,3 млрд долларов США).

По данным Нацбанка РК, валовый приток прямых инвестиций из ФРГ в РК с 2005 по 2022 год составил 5,8 млрд долларов. В 2022 году объем немецких инвестиций в Казахстан достиг 469,5 млн долларов.

На сегодня в Казахстане насчитывается более одной тысячи действующих компаний с участием немецкого капитала.

РК и ФРГ взаимодействуют в рамках Межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, Казахстанско-германского Делового совета по стратегическому сотрудничеству, Берлинского Евразийского Клуба, Рабочей группы по укреплению сотрудничества в области инвестиций.

Межпарламентское сотрудничество

Динамично развиваются межпарламентские связи, о чем свидетельствуют взаимные визиты парламентариев двух стран. Спикеры верхней и нижней палат Парламента РК посещали ФРГ в 2012, 2015, 2017 годах. В свою очередь Казахстан посетили президент Бундестага ФРГ Норберт Ламмерт в 2010 году, вице-президент Бундестага Йоханнес Зингхаммер, Почетный Председатель совета старейшин «Левой партии» ФРГ Ханс Модров (сентябрь 2015 года), вице-президент германского Бундестага Ханс-Петер Фридрих (сентябрь 2019 года).

Активно работают Парламентские группы дружбы в Мажилисе Парламента РК («Казахстан-Германия») и немецком Бундестаге («Германия — Центральная Азия»). 21 мая 2021 год в режиме ВКС проведена встреча депутатов Мажилиса с руководящими членами ПГ «Германия — Центральная Азия» по вопросам межпарламентского сотрудничества.

Ключевые договоры и соглашения

Между РК и ФРГ заключены 36 соглашений, в том числе: Соглашение о сырьевом, промышленном и технологическом партнерстве (г. Нур-Султан, 8 февраля 2012 года); Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество (г. Бонн, 26 ноября 1997 года); Договор о развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и техники (г. Бонн, от 22 сентября 1992 года); Соглашение о культурном сотрудничестве (Алматы, 16 декабря 1994 года); Соглашение о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими опасными видами преступлений (г. Берлин, 13 октября 2021 года).

Культурно-гуманитарное взаимодействие

Между двумя странами действует Смешанная комиссия по культурному сотрудничеству. Ведется работа в рамках Межправительственной комиссии по вопросам этнических немцев, проживающих в Казахстане. 27 марта 2023 года в Берлине прошло 19-е заседание.

С 1994 года осуществляется сотрудничество с ВУЗами Германии в рамках программы «Болашак». Важную роль в сотрудничестве в области высшего образования и подготовке квалифицированных кадров по немецкому стандарту в Казахстане играет Казахстанско-Немецкий университет в Алматы. 21 июня 2023 года состоялось открытие Казахстанско-немецкого института устойчивой инженерии на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова в городе Актау.

С участием консорциума университетов Германии планируется открытие Казахстанско-немецкого института науки и технологий на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева в городе Усть-Каменогорске.

В ходе предстоящего визита в Берлине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Кроме того, программа визита предусматривает выступление Президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.