Как развиваются окраины столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о благоустройстве окраин столицы, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Сегодня совершил объезд по нашим окраинам. Всего в городе 16 жилых массивов, где проживают 280 тыс. человек. Это четверть всего населения столицы. По каждому жилому массиву выработан пошаговый план мероприятий. К примеру, в прошлом году в ЖМ заасфальтировали более 100 улиц, благоустроили более 40 общественных пространств (парки, скверы, бульвары) и дворов, построили ряд социальных объектов, в том числе школы, объекты «Доктор у дома» и т.д.», - написал аким столицы на своей странице в Instagram.

Кроме того, по информации акима города, проложено 13,5 км инженерных сетей, более 5 км канализации и водопровода, более 3 км ливневых канализаций.

«Все данные работы будем вести на системной основе. Во время объезда с жителями ЖМ также обсудили планы на текущий год. Будем точечно объезжать каждый жилой массив, вносить в план мероприятий потребности самих жителей ЖМ», - сообщил аким.

Сегодня Алтай Кульгинов также ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Спортивные учреждения, где также будут расположены клубы по интересам для пожилых людей, ЦОНы, пункты полиции, почтовые отделения, появятся в 4-х жилых массивах. Спортивные комплексы жители смогут посещать на бесплатной основе.

Кроме того, по поручению руководства страны в текущем отопительном сезоне ряд ЖМ были подключены к газу. «Сегодня ознакомился с ходом строительства газораспределительных сетей, проводимых в жилом массиве Коктал-1. На сегодняшний день выполнено более 90% работ. Ранее возможность подключиться к газу получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Также на газ перевели ряд водогрейных котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. До конца 2021 года будет обеспечена подача газа в ЖМ Юго-Восток (правая и левая сторона), Промышленный, Коктал-1, Агрогородок. Также АО «КазТрансГаз Аймак» планирует провести газ в ЖМ Куйгенжар, Интернациональный, Мичурино до конца текущего года. Сам процесс газификация пройдет в три этапа. Газификация позволит не только улучшить экологию города, но и облегчить условия жизни жителей частного сектора», - написал аким столицы.

Фото: Александр Куприенко