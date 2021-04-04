РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:30, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Как развиваются окраины столицы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о благоустройстве окраин столицы, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    «Сегодня совершил объезд по нашим окраинам. Всего в городе 16 жилых массивов, где проживают 280 тыс. человек. Это четверть всего населения столицы. По каждому жилому массиву выработан пошаговый план мероприятий. К примеру, в прошлом году в ЖМ заасфальтировали более 100 улиц, благоустроили более 40 общественных пространств (парки, скверы, бульвары) и дворов, построили ряд социальных объектов, в том числе школы, объекты «Доктор у дома» и т.д.», - написал аким столицы на своей странице в Instagram.

    Кроме того, по информации акима города, проложено 13,5 км инженерных сетей, более 5 км канализации и водопровода, более 3 км ливневых канализаций.

    «Все данные работы будем вести на системной основе. Во время объезда с жителями ЖМ также обсудили планы на текущий год. Будем точечно объезжать каждый жилой массив, вносить в план мероприятий потребности самих жителей ЖМ», - сообщил аким.

    Сегодня Алтай Кульгинов также ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Спортивные учреждения, где также будут расположены клубы по интересам для пожилых людей, ЦОНы, пункты полиции, почтовые отделения, появятся в 4-х жилых массивах. Спортивные комплексы жители смогут посещать на бесплатной основе.

    Кроме того, по поручению руководства страны в текущем отопительном сезоне ряд ЖМ были подключены к газу. «Сегодня ознакомился с ходом строительства газораспределительных сетей, проводимых в жилом массиве Коктал-1. На сегодняшний день выполнено более 90% работ. Ранее возможность подключиться к газу получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Также на газ перевели ряд водогрейных котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. До конца 2021 года будет обеспечена подача газа в ЖМ Юго-Восток (правая и левая сторона), Промышленный, Коктал-1, Агрогородок. Также АО «КазТрансГаз Аймак» планирует провести газ в ЖМ Куйгенжар, Интернациональный, Мичурино до конца текущего года. Сам процесс газификация пройдет в три этапа. Газификация позволит не только улучшить экологию города, но и облегчить условия жизни жителей частного сектора», - написал аким столицы.

    Фото: Александр Куприенко


    Теги:
    Астана Акимат Благоустройство
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!