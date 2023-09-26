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    06:20, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Как развивают олимпийские виды спорта в Астане

    олимпиада
    Фото: pixabay

    В октябре 2020 года в Астане была создана Дирекция развития олимпийских видов спорта. Ее работа направлена на развитие олимпийских видов в столице посредством обеспечения подготовки сборных команд города. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил руководитель дирекции Олжас Акимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В настоящее время в Дирекции культивируются виды спорта по 3 направлениям:

    - летние и зимние олимпийские виды спорта;
    - паралимпийские виды спорта;
    - сурдлимпийские виды спорта.

    Сейчас ведется подготовка спортсменов по 55 видам спорта, из них: по 33 летним олимпийским видам, по 6 зимним, 8 паралимпийским и 8 сурдлимпийским видам спорта.

    Всего в сборной города числится 1837 спортсменов, из них.

    - Контингент Дирекции – это сборная столицы по видам спорта по трем возрастным категориям: юношеский, молодежно-юниорский и взрослый составы. Так, в сборной числятся 755 спортсменов юношеской возрастной категории, 568 спортсменов – молодежной, 514 спортсменов – это представители взрослого контингента. В составе сборной города состоят 10 спортсменов со званием «Заслуженный мастер спорта», 100 спортсменов со званием «Мастер спорта международного класса», 237– со званием «Мастер спорта», 600 спортсменов имеют спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», 375 человек имеют первый спортивный разряд, - сообщил спикер.

    Более 800 спортсменов дирекции являются членами Национальных сборных команд Республики Казахстан.

    130 членов сборной Астаны по 35 видам спорта включены в Штатную команду Национальной сборной команды РК.
    В рамках поддержки одаренных спортсменов с 15 спортсменами высокого класса в 2023 году заключен договор о спортивной деятельности.

    111 человек входит в состав Штатной команды города Астана, получающих ежемесячное денежное содержание (ЕДС) за результаты спортивной деятельности.

    Для обеспечения непрерывного учебно-тренировочного процесса подготовки для членов сборной арендуют залы в лучших спорткомплексах Астаны.

    - Основная цель подготовки спортсменов сборных команд – это завоевание призовых мест на официальных главных соревнованиях Чемпионатах РК, комплексных республиканских и международных соревнованиях, - пояснил спикер.

    Теги:
    Спорт Олимпиада Астана
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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