Как развивают олимпийские виды спорта в Астане

В октябре 2020 года в Астане была создана Дирекция развития олимпийских видов спорта. Ее работа направлена на развитие олимпийских видов в столице посредством обеспечения подготовки сборных команд города. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил руководитель дирекции Олжас Акимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В настоящее время в Дирекции культивируются виды спорта по 3 направлениям:

- летние и зимние олимпийские виды спорта;

- паралимпийские виды спорта;

- сурдлимпийские виды спорта.

Сейчас ведется подготовка спортсменов по 55 видам спорта, из них: по 33 летним олимпийским видам, по 6 зимним, 8 паралимпийским и 8 сурдлимпийским видам спорта.

Всего в сборной города числится 1837 спортсменов, из них.

- Контингент Дирекции – это сборная столицы по видам спорта по трем возрастным категориям: юношеский, молодежно-юниорский и взрослый составы. Так, в сборной числятся 755 спортсменов юношеской возрастной категории, 568 спортсменов – молодежной, 514 спортсменов – это представители взрослого контингента. В составе сборной города состоят 10 спортсменов со званием «Заслуженный мастер спорта», 100 спортсменов со званием «Мастер спорта международного класса», 237– со званием «Мастер спорта», 600 спортсменов имеют спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», 375 человек имеют первый спортивный разряд, - сообщил спикер.

Более 800 спортсменов дирекции являются членами Национальных сборных команд Республики Казахстан.

130 членов сборной Астаны по 35 видам спорта включены в Штатную команду Национальной сборной команды РК.

В рамках поддержки одаренных спортсменов с 15 спортсменами высокого класса в 2023 году заключен договор о спортивной деятельности.

111 человек входит в состав Штатной команды города Астана, получающих ежемесячное денежное содержание (ЕДС) за результаты спортивной деятельности.

Для обеспечения непрерывного учебно-тренировочного процесса подготовки для членов сборной арендуют залы в лучших спорткомплексах Астаны.