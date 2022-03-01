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    Как развивать первичные партийные организации, предложил Касым-Жомарт Токаев

    1 Марта 2022, 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК призвал поддержать идею о направлении части членских взносов на развитие первичных партийных организаций (ППО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По всей стране действует около 4,5 тысячи первичек. И они должны играть особую роль во взаимодействии с избирателями. Все они обязаны работать непосредственно с людьми. Поэтому, думаю, следует поддержать идею о направлении части членских взносов на развитие первичных партийных организаций. Важно выстроить более тесное сотрудничество с неправительственным сектором, особенно в сфере противодействия коррупции», - сказал во время внеочередного съезда партии Касым-Жомарт Токаев.

    «В целом, партия должна принимать самое активное участие в жизни общества, оперативно реагировать на события, открыто, ясно, убедительно разъяснять свою позицию по актуальным вопросам», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Политические партии Политические реформы Политика Съезд партии Аманат
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