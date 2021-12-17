Как развивалась строительно-дорожная индустрия за годы Независимости в Казахстане

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За годы Независимости строительно-дорожная индустрия страны претерпела множество изменений и в последнее десятилетие получила динамичное развитие. Есть в этой сфере и немало достижений. Было реализовано множество крупных проектов, построены и реконструированы тысячи километров автодорог. Важной составляющей при этом является качество выполняемых работ на дорогах, проверкой которого занимается Национальный Центр качества дорожных активов. О достижениях отрасли и проводимой работе корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель акмолинского областного филиала центра, ровесника Независимости Талгат Жусупов.

- Талгат Амантаевич, как вы оцениваете развитие автодорожной отрасли региона за последние 30 лет?

- Безусловно, за годы независимости дорожно-строительная отрасль существенно модернизировалась и пережила очень много позитивных изменений. Сегодня это сфера очень востребована, это важная составляющая инфраструктурного развития страны. Также видно, какие дороги построены в целом по стране. На сегодняшний день все областные центры соединены между собой. Но в целом за 30 лет независимости государством проделана огромная работа по развитию дорожной отрасли, благодаря чему ясно вырисовывается опорная сеть, и дальнейшие пути развития.

Для строительства были привлечены большие инвестиции, которые позволили улучшить качество автодорог, повысить безопасность и комфорт для населения. Значительно улучшилось общее транспортно-эксплуатационное состояние дорожных участков в нашем регионе. Сегодня только в Акмолинской области протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – 7,8 тысяч километров, а в 1991 году этот показатель составлял только 5,3 тысяч километров. За годы Независимости построено и реконструировано полторы тысячи автомобильных дорог, отремонтирована 1 тысяча километров.

Реализован ряд проектов, таких как первый в республике автобан «Щучинск-Кокшетау», который стал ключевым для нашего региона в инфраструктурном развитии и позволил нашей области расширить транспортно-логистический потенциал и увеличить приток туристов. В целом, все изменения, которые произошли, дали свой положительный результат. И самое главное – обеспечивается надлежащее качество автодорог, этот вопрос всегда в приоритете.





- Расскажите о работе областного филиала Национального Центра качества дорожных активов.

- Наша организация РГП «Национальный Центр качества дорожных активов» была образована в 2019 году. Основной нашей задачей является экспертиза качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог, а также управление дорожными активами. В спектр деятельности филиала также входит диагностика и обследование дорог и внедрение новых технологий. Акмолинский областной филиал Национального Центра качества дорожных активов осуществляет контроль за качеством дорог республиканского, областного и местного значения. Мы осуществляем выезды на участки дорог при строительстве и ремонте, проводим диагностику, то есть какая нагрузка идет на дорожное покрытие, выявляем проблемные участки, которые нуждаются в ремонте. То есть мы работаем комплексно, в разных направлениях.





- Что вы можете сказать о качестве строительства и ремонта автомобильных дорог?

- Государство выделяет достаточно средств и в большом объёме на дорожное строительство. Поэтому в приоритете, как я уже говорил, качество. Действует пятиступенчатый контроль при выполнении дорожно-строительных работ. Наш филиал постоянно держит руку на пульсе. К примеру, в уходящем 2021 году наши специалисты провели 635 выездов на участки дорог республиканского, областного и местного значения. В ходе выездов они отобрали более 1400 проб дорожно-строительных материалов. Позже эти пробы были испытаны на соответствие требованиям нормативно-правовых актов.

Совместно с Акмолинской областной территориальной инспекцией транспортного контроля специалисты филиала выезжали на автомобильные дороги республиканского значения для контроля за тяжеловесным и большегрузным транспортом. Невзирая на запрет, продолжалось движение транспорта, с превышением разрешенной нагрузки на ось. Это приводит к разрушению не только старого покрытия, но и отремонтированного дорожного полотна. Региональный филиал Национального Центра качества дорожных активов контролирует качество зимнего содержания автодорог, проводит выезды на проблемные участки, осенний осмотр дорог, подготовку производственных баз. Специалисты филиала осуществляют комплексные мероприятия по всем направлениям содержания автодорог в зимний период.





- Как решается имеющий место кадровый дефицит?

- На рынке труда дорожной сферы наблюдается дефицит кадров. Объемы строительства и ремонта автодорог растут, и рынок труда в этой отрасли нуждается в квалифицированных специалистах все больше и больше с каждым годом. Со стороны государства оказывается большая поддержка в подготовке кадров. Ежегодно на обучение по разным специальностям дорожной отрасли выделяются до 10 тысячи грантов, студенты обеспечиваются стипендиями и общежитиями. Мы нуждаемся именно в квалифицированных, подготовленных специалистах. Это дорожные мастера, инженеры-строители, инженеры-сметчики, лаборанты, асфальтобетонщики, асфальтоукладчики, автогредеристы, механизаторы, ресайклеры, машинисты спецтехники и много других. Для решения проблемы кадрового дефицита наш Центр инициировал акцию «1000 школ», направленную на проведение профориентационной работы в школах и учебных заведениях. За этот год мы провели работу со ста школами региона. Буквально на днях генеральный директор Национального Центра качества дорожных активов провел встречу с 600 школьниками со всех уголков страны, в том числе и с акмолинскими учениками. Нам есть что рассказать и показать ребятам, поэтому проводим и дни открытых дверей, и экскурсии.





- Талгат Амантаевич, спасибо за интересную беседу. Что бы Вы пожелали акмолинцам в День Независимости?

- Уважаемые акмолинцы, ветераны и работники дорожно-строительной сферы. За прошедшие 30 лет единая команда дорожников, благодаря вашему неустанному труду и профессионализму, достигла немалых успехов. Об этом говорят множество реализованных проектов, тысячи километров автодорог, по которым в безопасности и комфорте передвигаются наши жители. Еще немало предстоит. Думаю, совместными усилиями мы достигнем всего задуманного. Поздравляю Вас всех со знаменательным праздником – Днем Независимости. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и успехов в работе.