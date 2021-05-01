Как развивалась система образования в Костанайской области за годы независимости

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ –За годы Независимости Казахстана, с первых дней система образования Костанайской области ставила перед собой задачу по сохранению профессиональных кадров и наработанных методик. О том, какой путь длиною в 30 лет пройден и что сделано за это время – в интервью руководителя управления образования акимата Костанайской области Зауре Байменовой корреспонденту МИА «Казинформ».

- Зауре Ануарбековна, в этом году большая дата для республики. 30 лет Независимости. Пройден большой путь. Как строилась национальная система образования в сложных экономических условиях, в частности, в Костанайской области? С какими проблемами столкнулась сфера образования?

- Действительно, как и во многих других сферах, в непростое время становления Независимости в образовании возник ряд серьезных проблем, начиная от многомесячных задержек зарплат педагогов и заканчивая значительным сокращением числа детских садов и школ. Но буквально с первых лет была поставлена важная задача - сохранить то лучшее, что было в системе образования: профессиональные кадры, наработанные методики, материально-техническую базу. У руля системы образования области в период обретения Независимости были сильнейшие педагоги и управленцы. Достаточно вспомнить таких корифеев, как Светлану Григорьевну Мачневу, Багилу Бирмагамбетовну Баймагамбетову, Генриха Генриховича Шека, Кульсун Сатбековну Туякову. Они предвидели грядущие изменения, не боялись рисковать и принимать сложные решения. Благодаря им многие вопросы решались максимально оперативно и качественно. И даже в самые сложные годы в области работали на перспективу, во имя будущего.

- Как справлялась область в первые годы, когда не хватало кадров, учебных пособий?

- Могу с уверенностью сказать, что в период серьезных экономических трудностей система образования области держалась на плечах педагогов, оставшихся верными своей профессии. Именно они разрабатывали не только привычные конспекты, но и все дополнительные материалы к урокам. В сельских школах в связи с нехваткой учителей педагоги вели сразу несколько смежных предметов.

По словам Светланы Григорьевны Мачневой, возглавлявшей управление образования в первые годы независимости, чей 80-летний юбилей мы отмечаем в этом году, в 90-е годы была большая нехватка учителей, особенно с государственным языком обучения. В Рудненский педагогический колледж педагоги для отделений на казахском языке тогда специально приезжали из Наурзумского района. Тогда же в Костанае была открыта первая в городе школа с государственным языком обучения. После нескольких лет активной работы Костанайского и Рудненского педагогических колледжей в школы пришли молодые специалисты, которым передавали свой опыт педагоги старшего поколения.

- Расскажите о реформах в сфере образования в регионе, которые проводились в годы независимости неоднократно? Что было полезным, а что не дало ожидаемого эффекта?

- Реформирование системы образования обычно отвечает требованиям времени. Так, новым шагом стало введение единого национального тестирования. Во всем мире сейчас уходят от парадигмы накопления знаний к компетентностному подходу, где важно научить школьников самостоятельно находить знания, критически их осмысливая. Изменился образовательный госстандарт, реформирована система оценивания. И пусть на первых порах возникали трудности, сейчас и педагоги, и учащиеся уверенно работают по новым принципам. А насколько эффективна данная система, покажет время, пока о результатах говорить еще рано.

Все изменения в сфере образования направлены, прежде всего, на благо подрастающего поколения, на поддержку и предоставления возможности всестороннего развития.

С гордостью могу сказать, что именно Костанайская область 20 лет назад, в 2001 году инициировала проведение акции «Дорога в школу». В 2008 году областную инициативу поддержало Министерство образования и науки, с тех пор акция приобрела республиканский статус, а с 2019 года акция перешла на круглогодичный формат. За последние 11 лет свыше 124 тысячи детей области получили помощь на сумму порядка миллиарда тенге.

В школах Костаная апробировал свои идеи средового подхода в воспитании известный педагог Юрий Степанович Мануйлов, на практике показывая важность создания образовательной среды.

Серьезным шагом к повышению качества подготовки и трудоустройству выпускников стало внедрение с 2013 года дуального обучения в организациях технического и профессионального образования. Сейчас оно уже охватывает 29 из 34 колледжей, задействовано более 3000 обучающихся и 180 предприятий - социальных партнеров.

С 2015 года колледжи Костанайской области принимают активное участие в региональных, национальных и международных чемпионатах Worldskills. Сейчас в области действуют 11 площадок, более 200 участников соревнуются в 39 компетенциях. Свыше 280 экспертов и 40 представителей социальных партнеров оценивают выступления наших студентов. За эти годы в копилке области 13 золотых, 15 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Успешно реализуется закон «О статусе педагога», который затрагивает интересы свыше 20 тысяч костанайских педагогов, на его реализацию выделено более 14 млрд тенге.

- Сколько объектов образования появилось в регионе с момента суверенитета Казахстана?

- За годы независимости были введены в эксплуатацию 20 общеобразовательных государственных школ на 8730 мест, открыты 6 частных школ. Буквально за последние три года в областном центре построены две новые современные школы, в сентябре прошлого года распахнула свои двери Аманкарагайская средняя школа в Аулиекольском районе.

Вместе с тем, до 2025 года в области планируется строительство 13 школ в рамках Дорожной карты занятости. Уже этим летом завершится строительство школы на 320 мест с государственным языком обучения в селе Карасу. В связи с активным развитием новых микрорайонов областного центра будет начато строительство 2 школ в Костанае. На 2022 год запланировано также строительство школы в п.Карабалык и 4-х новых школ в селах области.

За последние годы планомерно расширяется и сеть дошкольных организаций, в том числе-частных. В эту сферу активно привлекаются бизнес-структуры. Так, в области наравне со 190 государственными действует и 79 частных детских садов, где обучается почти 8 тысяч детей. За годы независимости открыты 23 организации дополнительного образования.

Большое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями. За последние 15 лет в области открыты 14 кабинетов коррекции и 4 кабинета инклюзии. Работа в этом направлении будет продолжена.

- Пандемия повлияла на все сферы. Причём очень сильно и на сферу образования. Как получается организовать учебный процесс при таких обстоятельствах?

- В период начала пандемии система образования одна из первых приняла на себя удар, практически полностью перестроив свою работу под дистанционные технологии в кратчайшие сроки. Методические службы уже на протяжении года оказывают практическую поддержку педагогам по организации дистанционного обучения.

В семьи для организации дистанционного обучения школьников и студентов было передано почти 14,5 тысяч единиц компьютерной техники на возвратной основе, организовано обучение педагогов цифровым технологиям. На созданном Youtube-канале размещено свыше 4 тысяч видеоуроков по предметам. Наши учителя достойно представляют регион в стране. Так, учителя математики Татьяна Олеговна Герр из малокомплектной Забелинской СШ Житикаринского района и Канат Маратович Есенгулов из СШ № 19 Костаная записали более 200 видеоуроков для республиканских телеканалов.

Сейчас все учащиеся области обучаются в школах в традиционном и комбинированном формате, но мы сохраняем готовность на случай необходимости вернуться к дистанционному режиму обучения.

- Как проходит процесс цифровизации в образовании?

- Вопросу цифровизации школ всегда уделялось большое внимание, но особенно ярко этот вопрос встал в период пандемии, когда все уровни образования практически одновременно перешли на дистанционное обучение. Все школы области имеют широкополосный доступ к сети интернет и оснащены Wi-Fi сетью. Обновлен компьютерный парк на 21 тысячу единиц техники на сумму 3,8 млрд тенге, что позволило улучшить показатель «количество учащихся на 1 компьютер» с 7 до 4. За последние три года в области открыто 110 кабинетов робототехники и IT-классов. И теперь ежегодно наши школьники занимают призовые места на престижных международных состязаниях по робототехнике, программированию и 3D-моделированию. Важную роль играет и открытие в 2018 году IT-лицея «Озат», работа которого направлена на подготовку будущих специалистов в сфере цифровых и информационных технологий.

- На заре независимости Казахстана дошкольное образование из всех уровней оказалось наиболее уязвимым. В 90-е годы сеть детсадов сократилась. Это, вероятно, коснулось и региона. Каковы успехи в развитии дошкольного образования в Костанае сегодня?

- Да, в 90-е годы, когда было практически невозможно удержать систему дошкольного образования на том же уровне, что и раньше, количество детских садов существенно сократилось. Тогда Генрих Генрихович Шек и Тамара Михайловна Калашникова в 2003 году выступили с инициативой открытия мини-центров при школах. Благодаря активной работе в этом направлении мы сохранили дошкольное образование: мини-центры, пусть и с неполным днем пребывания, смогли стать достойной альтернативой детским садам. Большое внимание в них уделялось методическому наполнению, полноценному обучению и воспитанию детей. И сейчас в области действует 391 мини-центр. Опыт нашей области транслировался на всю республику, теперь мини-центры действуют во всех регионах страны.

С помощью привлечения социально-ответственного бизнеса в 2020 году в области введено около 1700 мест в дошкольных организациях. В ближайшем будущем ожидается строительство детских садов в новых микрорайонах Костаная, где идет активная застройка.

- Какие задачи перед собой ставит система образования региона сегодня?

- В области определен ряд приоритетных задач. Все они направлены на решение главной – обеспечение высокого качества образования и всестороннего развития для формирования будущего гражданина Казахстана. Прежде всего, это расширение сети организаций образования с государственным языком обучения, причем с соблюдением преемственности, от дошколы до колледжей. Планомерно ведется работа над сокращением разрыва между городом и селом, открытие новых возможностей для сельских школьников.

Остается важной задачей консолидация всего педагогического сообщества для формирования антикоррупционной культуры в системе образования.

Уже идет подготовка к размещению государственного заказа в сфере дополнительного образования.

Ведется системная работа по укреплению материально-технической базы объектов образования. Так, в этом году направлено 2,3 млрд тенге, в частности, на оснащение спортивным оборудованием, обновление ученической мебели, приобретение учебных кабинетов, STEM лабораторий, автобусов, модернизации оборудования для 7 колледжей по программе «Жас маман». А значит, впереди еще много работы.

- Благодарю за беседу!



