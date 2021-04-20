Как развивалась отрасль образования за годы Независимости в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За годы Независимости в Северо-Казахстанской области появились десятки новых школ и детских садов, на новый уровень вышло профессиональное образование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Становление отрасли образования пришлось на тяжелые 90-е годы. Тогда на первом месте были, казалось бы, совершенно другие приоритеты. Тем не менее, сфера развивалась. Сначала медленными темпами и уже более активно с начала 2000-х.

Срочного решения требовала проблема дефицита в дошкольных учреждениях. В период развала союза детские сады, особенно в сельских населенных пунктах, просто перестали функционировать. Здания либо разрушали, либо приватизировали.

В 2010-м году в стране объявили программу «Балапан».

«Это был решительный шаг вперед: были возвращены помещения, приватизированные в 90-е годы. В нашей области 24 детских сада ввели в эксплуатацию за счет возвращения и конструирования бывших зданий составило. Построили 13 новых детских садов, где места получили почти три тысячи юных североказахстанцев», - говорит руководитель управления образования Гульмира Каримова.

Позже появилась программа государственно-частного партнерства. Предприниматели стали открывать детские сады в Петропавловске и сельской местности.

Сейчас в регионе работают 483 дошкольных организации, 20 из которых частные. Около 18,5 тысяч малышей посещают детские сады. Их воспитанием и обучением детей занимаются 2 919 педагогов, в том числе 1 787 заведующих, методистов, воспитателей. Из них 88% имеют высшее и техническо-профессиональное образование по специальности «Дошкольное воспитание и обучение».

Параллельно развивалось среднее образование. Поколение североказахстанцев, родившихся в 80-е годы, наверняка, помнит, как приходилось учиться в две-три смены, сидеть на уроках в слабо отапливаемых кабинетах, учиться по одному учебнику на двоих. О комфортных условиях тогда и речи не было.

Построенные в годы Независимости школы совсем другие. В Северо-Казахстанской области за этот период избавились от аварийных школ и трехсменного обучения. Построили 45 школ на 13 268 мест.

В 1996-м году в Петропавловске появилась первая школа с казахским языком обучения. За 30 лет число школ с государственным языком обучения возросло почти в два раза – с 65 до 114.

«В конце 90-х в школы страны были возвращены более 26 тысяч детей, бросивших учебу во время кризиса. Авторские коллективы приступили к разработке новых учебников. Для поощрения выпускников средней школы, показавших лучшие результаты, вручали медаль «Алтын белгі». Непременным условием современного образования становится вариативность - вектор перспективного развития школ нового типа. В первые годы независимости гимназии и лицеи становятся базовыми площадками инноваций в образовательном пространстве. Так появились учебные заведения: первый IT-лицей, городская классическая гимназия, гимназия «Бэст», школа-лицей «Аль-Фараби», школа-лицей «Дарын», Бескольская школа-гимназия, Тимирязевская школа-гимназия. Сейчас в области функционирует целостная сеть инновационных школ, включающая 13 гимназий, 5 лицеев, 5 школ для одаренных детей», - рассказала Г. Каримова.

Первый городской общеобразовательный лицей появился в 1991-м году. Идейным вдохновителем и создателем учебного заведения был Александр Слухаевский. Профильные спецкурсы по выбору лицеистов, приближенные к вузовской системе преподавания, олимпиады различного уровня, занятия клуба «Олимпиец», конкурсы научных проектов, летняя олимпийская площадка, турнир «Престиж», раскрывающие интересы, возможности и способности учеников – все это отличало лицей.

На базе средней школы №35 открылась гимназия. Инициатором ее открытия и автором концепции учебного заведения была Раиса Полищук. Гимназия создала свою систему обучения и воспитания, основанную на принципах гуманного и гуманитарного развития личности. Были заключены меморандумы о совместных образовательных проектах с ФРГ и США. 25 гимназистов обучались в PutneySchool штата Вермонт.

Позже открылись специализированная гимназия для одаренных детей им. А. Досмухамбетова, казахско-турецкий лицей с преподаванием на казахском, турецком и английском языках, школа-лицей для одаренных детей «Лорд», школа-лицей «Дарын». В 2015-м году распахнула двери Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления.

Сейчас в области функционируют 469 государственных общеобразовательных школ и две частные, где в целом обучаются 73 209 учащихся. Всего в системе образования задействовано 35 тысяч сотрудников. В том числе 17 тысяч педагогических работников.

«Трансформировалась за годы Независимости и материально-техническая база школ. Появились 862 кабинета новой модификации: физики, химии, биологии и мультимедийных комплексов. Школы обеспечены доступом к образовательному порталу «Bilim Land». Функционируют 414 школьных музеев. В перспективе они будут открыты во всех 469 школах области. Группой авторов в составе ученых Kozybayev University, известных краеведов области издан учебник-хрестоматия «Краеведение» для 5-7 классов. В настоящее время в сфере образования уделяется особое внимание вопросу модернизации, реконструкции зданий школ», - добавила Г. Каримова.

Изменился статус педагогов, их профессиональный уровень. В регионе трудятся 40 мастеров, 1 663 педагога-исследователя, 2 013 педагогов–экспертов, 1 510 педагогов-модераторов. 20 педагогов имеют звание «Лучший педагог»

Появились региональные награды: «Нагрудный знак «Магжан Жумабаев», учрежденный в честь знаменитого земляка, казахского писателя, публициста и педагога, и звание «Почетный работник сферы образования СКО».

Впервые медалью «Қазақстанның еңбек сiңiрген ұстазы» награжден директор средней школы №1 г. Петропавловска Александр Курленя.

Северный Казахстан был в числе первых, где более 20 лет назад впервые в стране открылась областная школа-интернат для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Идея создания такой школы принадлежала человеку с ограниченными возможностями и большим сердцем Шамилю Шакшакбаеву. В этом благом деле его поддержал и принял участие в церемонии открытия школы-интерната Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев.

«Елбасы, принимая участие в церемонии открытия, отметил необходимость открытия таких учреждений во всех регионах Казахстана. Школа была экспериментальной, до тех пор никто в стране не внедрял таких смелых проектов. Он был первопроходцем внедрения инклюзивного образования, и у него получилось. Сегодня выпускники этой школы - успешные и активные люди», - отметила Г.Каримова.

За годы Независимости возродились музыкальные, художественные школы, туристические станции. В художественном лицее Петропавловска обучается более 500 детей, в музыкальных школах - более тысячи ребятишек.

В 2003-м году был создан городской детско-юношеский центр внешкольной работы. Открылись 22 детско-подростковых клуба для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. Успешно работает Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Айыртауского района.

В 2018-м году в Петропавловске открыли ультрасовременный Дворец школьников. Кроме художественного и эстетического направления, здесь открыты IT-индустрия и IT-центр обучения в Stem.

«Предметные STEM-лаборатории, оснащенные мировыми трендами, научный комплекс - кабинет гидропоники стали любимым местом для детей. Они учатся работать с устройствами, с помощью которых проводят генетические исследования. В центре информационных технологий дети занимаются исследованием, моделированием, сборкой и тестированием. Мехатроника позволяет автоматизировать производство. В целях повышения научно-исследовательской деятельности проводится работа с компанией Майкрософт КZ, международным технопарком IT стартапов. Недавно стали членами Евразийского сообщества», - рассказала Г.Каримова.

В соответствии с потребностями страны менялись колледжи области. Изменился перечень профессий. Приоритетными специальностями в тот период были менеджер, предприниматель, оператор ЭВМ, налоговые агенты, таможенники.

Техникумы, училища, профессиональные лицеи стали колледжами. С учетом потребности отраслей экономики региона проведена профилизация и оптимизация колледжей.

Был реорганизован Петропавловский строительно-экономический колледж путем слияния со Строительным колледжем города. Прекратили свою деятельность две частные организации образования: «Мастер-центр» и Политехнический лицей. Объединены однопрофильные малокомплектные сельские колледжи в районе им.Г.Мусрепова и Айыртауском.

В соответствии с индустриально-инновационным развитием региона открываются новые специальности: эксплуатация машин и оборудования в промышленности, производство строительных изделий и конструкций, строительство автомобильных дорог и аэродромов, техническая эксплуатация дорожно-строительных машин, пожарная безопасность, туризм, маркетинг и другие.

Сейчас в системе технического и профессионального образования региона действуют 25 колледжей, в том числе четыре частных. В них обучаются свыше 10,7 тысяч студентов. Обучение ведется по 70 специальностям и 126 квалификациям для 11 основных отраслей экономики региона.

«За годы Независимости в системе образования области проделана колоссальная работа, еще больше предстоит сделать. Сейчас сфера образования Северо-Казахстанской области входит в пятерку лидеров среди регионов республики по результатам международных исследований PISA и TIMSS, второе место в рейтинге регионов по обеспечению доступа к качественному образованию. Важнейший урок, который преподносит нам история Независимого Казахстана, в том, что можно переломить любые неблагоприятные тенденции и достигать самых высоких целей», - резюмировала Г. Каримова.