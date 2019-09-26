Как развивалась Кызылординская область с января по август 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства в регионах Казахстана активно реализуются ряд государственных программ, направленных на социально-экономическое развитие области, повышение благополучия граждан, рост доходов населения и улучшение качества жизни. О ходе реализации поручений Главы государства в Кызылординской области в материале РrimeМinister.kz, передает МИА «Казинформ».

Кызылординская область образована 15 января 1938 года. Область расположена в юго-западной части Казахстана с общей площадью 226 тыс. км2, что составляет 8,3% всей территории республики.

За 8 месяцев 2019 года производство аграрной продукции выросло на 2,7%

В период с январь-август т.г. объем валовой продукции сельского хозяйства составил 36,8 млрд тг, увеличившись на 2,7% к соответствующему периоду 2018 года. Поголовье коров увеличилось на 7,5% (178 тыс. голов), овец – на 9,9% (557,6 тыс. голов), лошадей – на 12,6% (143,7 тыс. голов), верблюдов – на 6,7% (50,5 тыс. голов). Произведено мяса (в живом весе) –22,3 тыс. тонн (103,1%), молока – 55,5 тыс. тонн (101,5%), яиц – 5,5 млн штук (109,2%).

За январь-август 2019 года в регионе произведено сельскохозяйственной продукции на 35,9 млрд тг, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 2,7%.

Так, объем производства пищевой продукции за 8 месяцев т.г. составил 25,8 млрд тг, увеличившись на 8,8% по сравнению с прошлым годом. За текущий период объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 2 094,5 млн тг, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Тогда как, в основной капитал производства пищевой продукции инвестировано 583,8 млн тг, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За отчетный период в области насчитывается 340,7 тыс. голов КРС, 738,6 тыс. голов овец и коз, 143,6 тыс. голов лошадей, 50,5 тыс. голов верблюдов, 2,7 тыс. голов свиней и 124,1 тыс. голов птиц.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост КРС составил 6,7 %, овец и коз — 9,4%, лошадей — 12,6%, верблюд — 6,7 %, свиней — 45,4%.

В этом году на господдержку аграрного сектора было выделено 13,3 млрд тг, по сравнению с прошлым годом данный показатель выше на 28%. Индекс цен на продовольственные товары увеличился на 5,6%.

Наряду с этим, в регионе засеяно 183,1 тыс. га земли. В том числе зерновые культуры на 97,5 тыс. га, масличные культуры на 7,9 тыс. га, кормовые культуры на 60,2 тыс. га, бахчевые культуры на 17,4 тыс. га. Объем основной культуры – риса составил 87,9 тыс га.

Объем сельскохозяйственных культур по сравнению с прошлым годом вырос на 5,8 тыс га. Объем зерновых культур вырос на 2,4 тыс га, кормовые культуры на 3,4 тыс га, бахчевые культуры на 639 га.

На сегодняшний день из 87,9 тыс га риса по области убрано более 42 га, получено 165,3 тонн продукции. Уборочные работы продолжаются.

По области полностью убраны 3,8 тыс га пшеницы, получены 9,7 тыс тонн продукции (в среднем 25,6 ц на гектар), из летней пшеницы с 4,1 тыс га получены 4,5 тыс тонн продукции (в среднем 11,1 ц на гектар), с 527 га летнего ячменя получено 440,4 тонн продукции (в среднем 8,4 ц на гектар), из 63 га овса получены 45,4 тонн продукции (в среднем 7,2 ц на гектар).

Кроме того, сейчас начинаются уборочные работы по зерновой кукурузе и просу, уже убрано 521 га (83,2%) зернистой кукурузы, 194 га (38,1%) проса, соответственно получены 1757 тонн кукурузы и 529 тонн проса.

Также начались уборочные работы картофеля, овощей и бахчевых культур. На данный момент из 3,9 тыс га картофеля убрано 2,8 тыс га (70,1%), из 5,6 тыс га овощей собрано 4,9 тыс га (86,3%), из 7,7 тыс га бахчевых — 6,6 тыс га (84,2%).

Полностью завершены работы по уборке сафлоровой культуры. На данный момент убраны 7,7 тыс га (100%), получены 7 тыс тонн продукции.

Кроме того, завершены І и ІІ кошение старого люцерна, из І кошения получены 87,1 тыс тонн, из ІІ – 88,9 тыс тонн люцерна. Из 17 632 га нового люцерна скошено 13 819 га и получено 11,7 тыс тонн сена.

В целях увеличения производительности труда и повышения объема и качества мясной продукции, в этом году ведется строительство мясокомбината на базе ТОО «Сыр маржаны». Предприятие экспортировало в Узбекистан 250 голов крупного рогатого скота в живом весе (105 тонн), в Иран — 56 голов ( 22,4 тонн). ТОО «Шаған жер» и ТОО «Сыр маржаны» заключили договор с «MUXTOR-TRADE» (Узбекистан) о реализации поставок в 1 тыс. голов КРС в живом весе. Кроме того в Иран экспортировано почти 800 голов ягнят в живом весе, в ОАЭ – 950 голов.

За январь-август 2019 года в сельском хозяйстве отмечен рост в переработке пищевой продукции на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также увеличилось производство риса на 5,9%, молока — в 2,1 раза, творога — в 1,4 раз и другой молочной продукции — в 2,8%.

В 2018 году из области было экспортировано 95,8 тыс тонн сельскохозяйственной продукции на $34,5 млн. Рост по сравнению с 2017 годом составил 18,2 %. В том числе, доля переработанной сельскохозяйственной продукции составила 94,5%.

В целом, основными рынками сбыта экспортированной продукции являются Таджикистан (34,6%), Россия (32,7%), Украина (9,1%), Узбекистан (9%) и Азербайджан (7,5%). На 1 августа 2019 года из области было экспортировано 44 533,8 тонн сельхозпродукции на сумму $18 608,3 тыс, что составило 93,6 процентов по сравнению с прошлым годом. Если в 2013 году на экспорт были направлены 3 вида продукции (рыба, рис, зерно), то на сегодня это количество увеличено до 19 (дыня, арбуз, огурцы, пшено, ячмень, сафлоровое масло, картофель, томат, КРС и др.). Кроме того, в Китай экспортируется 20 тонн шерсти. До конца года планируется экспортировать в Иран 150 голов КРС, ОАЭ – 1000 голов КРС, 200 голов овец,а также бахчевые культуры.

По итогам 8 месяцев т.г. объем инвестиций увеличился в 1,7 раза

За январь-август 2019 года объем инвестиций, привлеченных в регион, составил 233,4 млрд тг и увеличился в 1,7 раза по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Необходимо отметить, что по динамике роста Кызылординская область входит в первую тройку среди регионов (Карагандинская – 188,3%, Восточно Казахстанская – 145,9%).

Рост инвестиций в основном обеспечен за счет привлеченных инвестиций в инфраструктурные (51 млрд тг.), инвестиционные (79 млрд тг.) проекты и другие отрасли.

На территории области в 909,9 га земли работают 6 индустриальных зон. Сейчас из выделенных земельных участков освоены 213,8 га земли, здесь расположены 47 проектов на общую сумму 193 млрд тг.

В настоящее время реализованы 21 проект на сумму 65,3 млрд тг, открылись 422 рабочих места.

Объем продукции, произведенной проектами за 8 месяцев 2019 года, составил 2,6 млрд тг и увеличился в 8,9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

С начала года реализовано 5 проектов на общую сумму 166 млн тг. С выходом проектов на полную мощность будут открыты 26 новых рабочих мест.

Вместе с тем, за восемь месяцев 2019 года объем производства промышленной продукции составил 588 млрд тг.

В т.г. в рамках второй пятилетки программы индустриализации в области запланирована реализация 4 проектов со стоимостью – 42,6 млрд тг с созданием 431 рабочих мест. Это строительство заводов по производству и обработке листового стекла, производству жженого кирпича, глубокой переработке рыбы, цеха по производству пластиковых лодок и переработке риса и организации производства комбикорма. Ввод в эксплуатацию запланирован на II полугодие 2019 года.

Также в соответствии с поручением Елбасы, данным в рамках XV форума регионального сотрудничества Казахстана и России в 2018 году, проводятся работы по созданию свободной экономической зоны «Байконур».

По созданию СЭЗ «Байконур» разработан проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации.

СЭЗ «Байконур» позволит создать Международный космический порт «Байконур» (2019-2030 гг.), развлекательно-туристскую зону «Байконур» (2019-2026 гг.), привлечь иностранных и отечественных инвесторов для организации более 10 крупных экспортно ориентированных промышленных производств в г. Байконыр. Вместе с тем, СЭЗ «Байконур» способствует созданию благоприятного бизнес-климата в городе, а именно созданию более 3,6 тыс. новых рабочих мест, снижению уровня безработицы с 4,6% в 2019 году до 2,5% к 2025 году, увеличению численности занятых в экономике с 28 тыс. человек в 2019 году до 45 тыс. в 2035 году, также увеличению туристского потока от 250-500 тысяч и более туристов в год.

На территории СЭЗ планируется строительство 10 проектов, общей стоимостью 466 млрд тг с созданием более 3600 рабочих мест.

В самом г. Байконыр на сегодня проживает 77387 человек. В городе имеется 347 многоквартирных жилых домов (порядка 20 000 квартир). Для решения вопросов жилья в т.г. завершено строительство пяти жилых домов.

Как сообщил начальник Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области Арнур Нурмаганбетов, в 2018 г. в рамках программы «Нұрлы жер» в г. Байконыр началось строительство 5 жилых домов, количество квартир в которых составляет 250. В конце 2018 г. они были сданы в эксплуатацию. В текущем году к этим домам подведена вся необходимая инфраструктура, полностью завершены работы по благоустройству.

«В ближайшее время 50 квартир в этих домах будут предоставлены в качестве служебного жилья государственным служащим, работникам бюджетной сферы, правоохранительной системы. Остальные 200 квартир будут предоставлены гражданам, стоящим в очереди на жилье в акимате Байконыра по направлению «Арендное жилье без права выкупа». На строительство этих домов из республиканского и областного бюджетов было выделено 2,1 млрд тг. Также были построены объекты социальной инфраструктуры: школы, больницы, поликлиники», — сказал А. Нурмаганбетов.

В свою очередь начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области Медет Усаин отметил, что в 2017 г. в рамках инвестиционной программы АО «КазТрансГазАймак» в г. Байконыр был проведен газопровод. Велось строительство 44 км газопровода и газораспределительной станции.

«На сегодняшний день по результатам пятой межведомственной комиссии АО «КазТрансГазАймак» получил возможность продавать газ на территории г. Байконыр в соответствии с тарифами Кызылординской области. Ранее жители Байконыра, пользуясь жидким нефтяным газом, в среднем в месяц за одну квартиру платили 3 тыс. тг. После проведения газопровода оплата составит около 200 тенге в месяц. Это станет большим подспорьем для населения, а для малого и среднего бизнеса даст импульс развитию. На сегодняшний день 6 социальных объектов и все 323 многоквартирных жилых дома переведены на природный газ», — сказал М. Усаин

Объем строительных работ за 8 месяцев т.г. составил 97,4 млрд тг или 248,8% к соответствующему периоду 2018 года

В рамках госпрограммы жилищного строительства «Нұрлы жер» в 2019 году было выделено 22,2 млрд тенге, планируется построить 43 многоэтажных жилых домов (110,9 кв. м) на 1862 квартир за счет всех источников финансирования. В том числе арендное жилье без права выкупа — 24 дома (946 квартир – 53,2 кв. м), кредитное жилье — 17 домов (830 квартир – 52,4 тыс. кв. м), за счет индивидуальных застройщиков — 2 дома (86 квартир – 5,3 тыс. кв. м).

Кроме того, в рамках программы было выделено 9,5 млрд тг на строительство 35 проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 720,8 тыс. квадратных метров жилья и 299 километров сети инженерной инфраструктуры за счет всех источников финансирования.

В рамках программы ипотечного кредитования «7-20-25» на сегодня через банки второго уровня получено 166 заявок на сумму 1 422,1 млн тг, выдано 87 кредитов на сумму 747,5 млн тг. По программе «7-20-25» в прошлом году началась стройка 4 кредитных жилых дома на 240 квартир. Также в этом году в рамках программы будут сданы 13 кредитных жилищных домов на 590 квартир.

За январь-август 2019 года в регионе создано почти 9 тыс. новых рабочих мест

Численность рабочей силы в Кызылординской области за первый квартал 2019 года составляет 347,9 тыс. человек (1 квартал 2018 года – 344,7 тыс. человек), численность занятого населения составляет 331,4 тыс. человек (1 квартал 2018 года – 328,1 тыс. человек).

Общий уровень безработицы составляет 4,8%. За отчетный период создано 8721 (70,9%) новых рабочих мест, 8095 – постоянных (65,8%).

Для реализации программы «Еңбек» в регионе выделено 10,2 млрд тг. В целях подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием на обучение были отправлены 1515 человек. На краткосрочное обучение — 1067 человек. На обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» направлено 825 человек, 757 – завершили обучение, 141 – получили микрокредиты и 309 – государственные гранты.

С целью поддержки предпринимательских инициатив в сельской и городской местности 598 гражданам были выданы микрокредиты. Дополнительно было создано 467 постоянных новых рабочих мест.

На реализацию новых бизнес-идей выдано 2637 грантов на сумму 1137,2 млн тг, 757 человек получили гранты и открыли собственное дело.

Кроме того, 17295 человек были охвачены активными мерами занятости. Так, на свободные рабочие места устроены 8337 человек, на социальные рабочие места – 1039, на молодежную практику – 2508, на общественные работы – 5411 человек.

Количество получателей адресной социальной помощи в регионе увеличилось в 3,7 раза (с 34312 до 129525). По решению местных представительных органов 8126 людям определенных категорий выплачены социальные выплаты в размере 650,5 млн тг. 2906 семей получили благотворительную помощь на сумму более 127 млн тг.

Количество субъектов МСБ в регионе увеличилось почти на 8%

За 8 месяцев т.г. число действующих субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства составило 44 227 единиц, увеличившись на 7,9% к соответствующему периоду 2018 года. Наблюдается увеличение индивидуальных предпринимателей на 1501 единиц и крестьянских (фермерских) хозяйств на 1378 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В целом доля работающих предприятий малого и среднего бизнеса, зарегистрированных в регионе, составила 85,7%.

В первом квартале 2019 года в регионе в малом и среднем бизнесе было занято 90 020 человек, произведено товаров на 70,9 млрд тг.

С начала года 3 970 безработных, самозанятых прошли обучение основам предпринимательства в рамках государственных программ. На поддержку государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020» было выделено 1 млрд 150 млн тг. С начала года банки второго уровня одобрили 112 проектов на общую сумму 3,8 млрд тг.

Во всех медорганизациях области 100% внедрены медицинские информационные системы

В регионе функционируют 32 государственные медицинские организаций, работают 2420 врачей и 9040 средних медицинских работников, 37 частных медицинских организаций. С целью улучшения качества оказания медицинской помощи на уровне ПМСП проводится разукрупнение врачебных участков с доведением прикрепленного населения с 2200 до 1800, а к 2020 году — 1500 человек. В связи с этим, за прошедшие 2 года открыты дополнительно 57 врачебных участков, в результате количество прикрепленного населения снизилось до 1689, целевой индикатор составляет 1700. На сегодняшний день открыты 13 участков, количество прикрепленного населения на 1 участок составляет 1647 человек.

До конца текущего года планируется открыть дополнительно 26 участков и довести количество прикрепленного населения на 1 врача общей практики до 1600 человек.

В 14 организациях ПМСП открыты отделения неотложной медицинской помощи. С открытием новых 30 бригад скорой медицинской помощи по сравнению с 2017 годом количество увеличилось с 47 до 77. В результате сократилось среднее время доезда с 9,8 до 6,9 минут от момента поступления вызова, показатель успешной реанимации доведен с 13 до 48%.

На сегодняшний день укомплектованность врачами ПМСП достигла 95%, соотношение средних медицинских работников к врачу доведено до 1:3.

В рамках цифровизации сферы здравоохранения во всех медицинских организациях области 100% внедрены медицинские информационные системы. Оснащение компьютерной техникой составило 100%. Обеспечение доступом в сети интернет составляет 86,0%, из них на уровне городских и районных медицинских учреждениях – 100%.

В рамках информационно-разъяснительной работы населению области об ОСМС были подготовлены и розданы 108 905 экземпляров информационных материалов (49 800 буклетов, 49 715 листовок, 9400 флаеров).

Кроме того, 40 000 абонентам через мессенджер WhatsApp были разосланы видеоролики о системе ОСМС, а также 70 000 абонентам SMS-сообщения.

Для реализации перехода на систему обязательного социального медицинского страхования среди населения (особенно сельского населения) совместно с работниками медицинских организаций и филиала НАО «ФСМС» по Кызылординской области проведены разъяснительные работы в населенных пунктах области с охватом более 544286 человек.

В результате проведенных работ в Фонд социального медицинского страхования были произведены выплаты в размере 5 млрд. тенге.

По результатам работы актуализации статуса граждан по итогам подворового обхода (по месту жительства) на сегодняшний день из предусмотренных планом 113351 человек актуализировано 86072, что составило 75,9%, из них наемные работники – 44314, безработные – 1274, незарегистрированные безработные – 5002, самозанятые – 466, индивидуальный предприниматель – 690, получатели социальных выплат – 5854 человек.

К широкополосному Интернету подключены 100% школ области

В регионе 61050 детей воспитываются в 667 дошкольных образовательных учреждениях области. В т. г. ведется строительство 9 объектов образования. По итогам 8 месяцев в эксплуатацию введена пристройка учебного корпуса на 100 коек к школе в поселке Саксаульск Аральского района.

Охват детей в возрасте 3 и 6 лет составляет 100%. Открылись 2 частных детских сада на 85 мест в районах Арал и Казалы, один государственный детский сад на 140 мест в Кызылорде. Доля частных детских садов составляет 72% от всех детских садов. Средним образованием охвачены 162 684 ученика в 293 школах.

С 1 июня 2019 года процесс приема в 1 класс стал автоматизированным. Все ученики были полностью размещены в школах. Учебный процесс осуществляется в 1-2 смены. Ученики 4, 9, 10 классов, перешедшие на обновленное содержание образования, полностью обеспечены учебниками.

Что касается профессионально-технического образования, то по области в 29 учреждениях по 97 специальностям и 167 квалификациям обучаются 20985 студентов (16 государственных и 13 частных учебных заведений).

В 2019 году 5398 студентов окончили колледжи, в том числе 3598 студентов. В то же время, по области 10 учебных заведений успешно прошли институциональную и специализированную аккредитацию, 8 учебных заведений имеют статус высшего колледжа и занимаются подготовкой специалистов прикладного бакалавра. К широкополосному Интернету подключены 293 школы или 100 %.

За 8 месяцев т.г. в регионе введено в эксплуатацию 28 туристических объектов

По итогам І полугодия 2019 года количество туристов увеличилось на 44,3%, число внутренних туристов выросло на 45,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 605 и 37 633 человек соответственно.

В области имеется 109 мест размещения, 1411 номеров со средней ценой 7 801 тг, единовременная вместимость составляет 3 374 койко-мест. На данный период 39 237 туристам оказано услуг на сумму 533,2 млн тг.

Кроме того, в области продолжается работа по развитию придорожного сервиса вдоль автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай». В участке Кызылординской области выявлено 44 пункта для строительства объектов. По состоянию на 10 сентября 2019 года введено в эксплуатацию 28 объектов, общий объем инвестиций которых составит 6 млрд 161 млн тенге (14 из которых подключены к Интернету и имеется возможность оплаты через POS-терминалы). Было создано 720 постоянных рабочих мест. Из 28 действующих объектов 17 были введены в системы «Google maps» и «Яндекс-карта».