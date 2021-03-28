Как развивалась концертно-театральная деятельность в Казахстане за годы Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Музыкальное и хореографическое искусство Казахстана занимает особую роль в становлении культуры казахского народа. В советские годы с развитием материальной и духовной культуры казахов, созданием театров, учебных заведений, концертных организаций стало возможным развитие искусства уже на современной профессиональной основе. Годы Независимости стали одним из самых ярких и плодотворных десятилетий в истории концертно-театральных организаций нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в Казахстане успешно функционирует 36 государственных концертных организации, в том числе 7 республиканских: это Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы, Казахская государственная филармония имени Жамбыла, Государственный ансамбль танца «Салтанат», Государственный академический театр танца, созданные за годы независимости Ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана», театр «Астана Балет», Государственная концертная организация «Қазақконцерт».

За 30-летний период независимого Казахстана в стране созданы высокопрофессиональные творческие коллективы, в числе которых Государственный струнный квартет имени Г. Жубановой, Государственный камерный оркестр «Академия солистов», Государственное трио, Евразийский молодежный симфонический оркестр, симфонический оркестр г. Алматы под управлением М. Бисенгалиева, эстрадно-симфонический оркестр города Нур-Султана под управлением А. Аблаева и других.

Так, например, по инициативе Елбасы Н.А.Назарбаева c 2016 года «Қазақконцерт» начал вести свою деятельность на базе Центрального концертного зала «Қазақстан». ЦКЗ «Қазақстан» является крупнейшим концертным залом и уникальным сооружением в стране. Идея создания концертного зала «Қазақстан» принадлежит Елбасы Н.А.Назарбаеву. ЦКЗ «Қазақстан» был торжественно открыт в 2009 году. На сегодняшний день такого уникального сооружения нет ни в одной из стран СНГ.

В преддверии 30-летия Независимости ГКО «Қазақконцерт» отметил свой 60-летний юбилей. Сегодня Казахконцерт является центром международных культурных событий и масштабных проектов в стране. За этот период были созданы творческие коллективы, которые популяризируют разные музыкальные жанры. В 1991 году по инициативе Народной артистки РК, Героя труда Казахстана Айман Мусахаджаевой был создан Казахский государственный симфонический оркестр.

За годы Независимости страны был создан один из самых известных камерно-инструментальных ансамблей - Государственное трио «Forte Trio». Коллектив регулярно представляет казахстанское искусство на самых престижных мировых площадках.

В 2016 году открыт первый государственный театр мюзикла в Казахстане и Центральной Азии – «Astana Musical». В 2017 году в рамках программы «Рухани жаңғыру» Государственный театр «Astana Musical» провел большое международное гастрольное турне по пяти крупным городам Европы (Париж, Берлин, Вена, Брюссель, Москва). В 2018 году в целях реализации проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире», выдвинутом Елбасы Н.Назарбаевым, «Astana Musical» принял участие в Авиньонском фестивале. Артисты театра представили всемирно известный мюзикл «Ромео и Джульетта», легендарный мюзикл «Notre-Dame de Paris» на казахском языке.

В 2017 году создан Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», который прославляет казахскую народную музыку. Творческий коллектив активно гастролирует по Казахстану и за рубежом, популяризируя звучание казахских народных музыкальных инструментов.

За годы Независимости страны Қазақконцерт стал неиссякаемым источником вдохновения для многих талантливых мастеров казахстанского искусства. Среди них есть популярные исполнители, как Димаш Кудайберген, Әміре и другие. Также активно развивается эстрадное направление, которое представляют такие известные артисты, как Курмаш Махан, Молдир Ауелбекова, Бейбит Корган, Айна Калмаганбетова, Дидар Абдухалык и другие.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 сентября 1997 года был создан Государственный ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана». В составе оркестра молодые музыканты, многие из которых являются лауреатами международных фестивалей и конкурсов.

В 1955 году под руководством народной артистки Казахской ССР, заслуженной артистки Украинской ССР Лидии Демьяновны Чернышевой был создан ансамбль песни и танца Казахской ССР. В 1989 году Постановлением Совета Министров Казахской ССР ансамбль песни и танца КазССР преобразован в Государственный ансамбль танца «Салтанат». В самом начале Независимости Республики Казахстан руководство ансамбля, при содействии Министерства культуры РК, быстро реформировали и реорганизовали творческий процесс, создали новый стиль, который заключался в синтезе народного танцевального фольклора и школы классического танца.

За время становления независимости Республики Казахстан «Молодой балет Алма-Аты», созданный в 1967 году был реорганизован путем преобразования в Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический ансамбль классического танца РК» Министерства культуры, информации и общественного согласия РК, с последующим переименованием в РГКП «Государственный академический театр танца Республики Казахстан».Репертуар театра за последние 30 лет пополнился на 202 новых постановок - 60 балетных спектаклей, 2 балетные оперы, 140 концертных номеров. Концертно-гастрольная деятельность театра состоит из 44 ежегодных гастрольных концерта по Казахстану, 4 гастрольных поездок за рубеж.

В период Независимости Республики Казахстан в 2013 году по инициативе Первого Президента Республики Казахстана- Елбасы Нурсултана Назарбаева состоялось торжественное открытие Государственного театра оперы и балета «Астана Опера». Это было знаменательное, эпохальное событие в культурной жизни Казахстана.

В 2014 году состоялось мировое турне «Астана Опера». Выступления коллектива прошли в Нью-Йорке (Карнеги-холл), Торонто (Sony Centre), Париже (Опера Бастилия), Антверпене (Stadsschouwburg), Роттердаме (концертный зал De Doelen). Артисты театра также выступили в Королевском театре Маската (Оман), Graz Opera (Австрия), Мариинском театре (Россия), Theatro Municipal (Бразилия), Римской опере, генуэзском «Карло Феличе» (Италия) и другие.

Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы - первый и уникальный оркестр в истории инструментального музыкального искусства Казахстана. Он познакомил весь мир с казахской музыкальной культурой, несравненными по своей красоте мелодиями степей, уникальными казахскими музыкальными инструментами.

Казахская государственная филармония им. Жамбыла является одной из ведущих филармоний республики, созданной для пропаганды мировой классической и национальной музыки. Пропаганда традиционной музыки и музыки казахстанских композиторов является главным принципом музыкальной политики, которую филармония сохраняет вот уже на протяжении 85 лет своего существования.

За годы Независимости в составе Казгосфилармонии им.Жамбыла появились следующие коллективы: К винтет деревянных духовых инструментов, организованный в 1997 году и вошедший в 2004 году в состав Казахской государственной филармонии имени Жамбыла; Государственный струнный квартет им. Г.Жубаново й создан в 1988 году в Республиканской музыкальной школе имени Ахмета Жубанова.

Также за годы независимости в составе филармонии появились талантливые высокопрофессиональные солисты и дирижеры.

За 30 лет было открыто 20 театров, 8 театрам построены новые здания в городах Караганды, Нур-Султан, Костанай, Усть-Каменогорск, Шымкент, Талдыкорган. Ежегодно на театральных площадках ставится около 12 тысяч спектаклей разных жанров и направлений. На сегодня в Казахстане функционирует 67 театров, из них 51 - государственные театры.

Театр «Астана Балет» создан в 2012 году. Это уникальный хореографический коллектив, который искусно соединяет классические традиции и новейшие тенденции народной и современной хореографии, тем самым, создавая свой неповторимый индивидуальный образ и стиль.

Театр динамично развивается по разным стилевым направлениям, основной упор делается на академический танец. Это сохранение и пропаганда классических образцов танцевального искусства; развитие современных направлений танца в поисках пластики через призму национальной хореографии.

В репертуаре коллектива около 90 постановок, созданных в разных жанрах и стилях: от классики до модерна (26 балетов, более 60 хореографических миниатюр). Среди наиболее ярких проектов – «Алем», «Жусан», «Язык любви», «Султан Бейбарс», «Щелкунчик», «Жизель», «Легенда о любви», «Серенада», «Наследие Великой степи», «Астана Балет GALA».

За 30 лет Независимости Республики Казахстан Казахским национальным академическим театром оперы и балета имени Абая была проделана огромная работа по популяризации и развитию классического искусства нашей страны, воспитанию нескольких поколений ярких артистов. За эти годы театр показал более 4000 спектаклей, которые посетили более 2 млн человек. Представил зрителю более 100 премьерных и возобновлённых оперных и балетных спектаклей и огромное количество концертных программ.

Впервые на сцене театра и впервые в Казахстане были осуществлены постановки таких масштабных спектаклей, как: «Абылай хан» Е. Рахмадиева, «Томирис» А. Серкебаева, «Легенды великой степи» на музыку казахских композиторов (в честь 500 – летнего юбилея со дня образования Казахского Ханства), «Тлеп и Сарыкыз» А. Серкебаева, «Адам» К. Шильдебаева, «Бал-Маскарад», «Трубадур», «Риголетто» Дж. Верди и другие.

Так, Министерством культуры проводятся различные фестивали и конкурсы, такие как Международные фестивали «Опералия», песен Шамши Калдаякова, традиционного исполнительского искусства «Музыка Великой степи», международные конкурсы скрипачей, пианистов, артистов балета, вокалистов, а также Республиканского конкурса, традиционных исполнителей имени Курмангазы, которые помогают в раскрытии творческих возможностей молодежи.