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    23:39, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Как развивается женское предпринимательство в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области действует 41,5 тыс. компаний под руководством женщин – это почти половина всего бизнеса региона. Развитие женского предпринимательства и его поддержку обсудили на встрече глава региона Женис Касымбек и президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсембаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня женщины стоят во главе половины всего бизнеса региона, а это 41,5 тыс. компаний. Они обеспечивают работой почти треть всех занятых в бизнесе. И это не только торговля, услуги, рынок недвижимости, гостинично-ресторанный бизнес, но и сельское хозяйство, промышленность. Спектр деятельности с каждым годом расширяется», – отметил Женис Касымбек.

    По программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» помощь от государства получили 340 проектов на 2,2 млрд тенге, инициаторы которых – женщины. Ежегодно растёт удельный вес получательниц льготных микрокредитов по программе «Енбек». Около 70% обучающихся на курсах «Бастау бизнес» – это начинающие предпринимательницы. На долю женщин приходится более 60% всех грантов с чеком от 500 тыс. до 5 млн тенге.

    «Сегодня происходит консолидация женского сообщества в регионе. Мы поставили задачей объединение сил, и это удалось. В каждом городе и районе будут работать Ассоциация деловых женщин и Альянс женских сил. Поле деятельности большое – это и помощь в ведении бизнеса, и политическое лидерство, и борьба с бытовым насилием, и социальные вопросы, правовое обучение. Мы готовы организовать наставничество, коучинг. Необходимо помогать девушкам, пришедшим в бизнес», – сказала Раушан Сарсембаева.

    На встрече было предложено несколько социальных проектов под эгидой Альянса женских сил. В области могут появиться клубы лидерства для студенток колледжей и университетов. Другие инициативы касаются вопросов здоровья, развития социального предпринимательства, правового обучения.


    Теги:
    Бизнес Карагандинская область Общество
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