Как развивается «зеленая» энергетика в странах Центральной Азии
10 лет назад было принято Парижское соглашения об изменении климата. Пять государств Центральной Азии, подписавшие этот международный документ, приняли на себя обязательства по сокращению объемов выбросов парниковых газов и развитию возобновляемой энергетики. Как осуществляется переход на чистую энергетику в регионе - в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.
Согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), страны Центральной Азии в 2015–2024 годы достигли определенных успехов в переходе на «зеленую» энергетику, однако энергетический сектор по-прежнему остается преимущественно «красным». В 2023 году суммарная мощность объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ЦА превысила отметку в 17,3 ГВт и в сравнении с 2018 годом показала значительный рост — 26,6%.
Казахстан — лидер в регионе по ВИЭ
Казахстан, взявший курс на достижение углеродной нейтральности к 2060 году, является одним из лидеров в регионе по развитию возобновляемых источников энергии, привлекая инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, реализуя крупные проекты, направленные на увеличение доли ВИЭ в энергобалансе.
Согласно информации Министерства энергетики РК, доля электроэнергии, вырабатываемой из ВИЭ, по итогам 2024 года превысила 6%, достигнув отметки 6,43%, что вдвое больше показателя 2020 года (3%). В прошлом году введено в эксплуатацию 8 новых проектов общей мощностью 163 МВт. За последние пять лет в стране наблюдается стабильная положительная динамика: в 2021 году — 3,69%, в 2022 году — 4,53%, в 2023 году — 5,92%, в 2024 году — уже 6,43%.
За десятилетие установленная мощность объектов ВИЭ в стране увеличилась более чем в 17 раз, достигнув 3082 МВт.
В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию еще 9 проектов суммарной мощностью 455,5 МВт, что позволит значительно увеличить долю «зеленой» энергии в энергобалансе страны и снизить углеродный след.
С 2018 года в стране применяется прозрачный аукционный механизм, который привлекает около 260 компаний из 13 стран мира. Это позволило не только увеличить мощность, но и значительно снизить тарифы на «зеленую» электроэнергию: на ветровые электростанции — почти в 2 раза, на солнечные — в 2,5 раза. Для инвесторов создаются одни из наиболее привлекательных условий, включая 20-летние контракты на покупку электроэнергии, индексацию тарифов и инвестиционные преференции.
Правительство страны планирует довести долю ВИЭ в энергобалансе страны до 15%. Для этого до 2030 года запланирован ввод еще 91 нового проекта общей мощностью 2258 МВт. Общая установленная мощность ВИЭ к этому моменту составит 10 ГВт.
«Солнечный дом» в Узбекистане
Узбекистан также демонстрирует растущий интерес к ВИЭ, запуская солнечные и ветровые электростанции при поддержке международных финансовых институтов. Согласно стратегии «Узбекистан — 2030», государство планирует довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 40% (с мощностью 25 ГВт) к 2030 году. В стране проводится масштабная работа по внедрению ВИЭ, создана правовая база в области альтернативной энергии. В 2019 году принят закон «Об использовании возобновляемых источников энергии», направленный на создание правовой основы и стимулирование привлечения инвестиций в этот сектор.
К 2024 году общая мощность ВИЭ в Узбекистане достигла 4,5 ГВт, а их доля в общем объеме энергосектора составила 16%. За счет возобновляемых источников энергии сэкономлено почти 1 млрд кубометров природного газа, предотвращен выброс в атмосферу 1,4 млн тонн парниковых газов.
По данным официального сайта президента страны, в отрасль привлечено $2,1 млрд прямых иностранных инвестиций, реализуются проекты на сумму еще $13 млрд. Почти во всех регионах строятся современные солнечные и ветровые электростанции. В частности, в Бухаре, Джизаке, Кашкадарье, Навои, Самарканде и Сурхандарье запущено 9 крупных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 1,6 ГВт. В Андижанской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях введены в эксплуатацию 6 крупных и малых ГЭС общей мощностью 183 МВт.
Также на объектах социальной сферы, предприятиях и организациях, зданиях, принадлежащих предпринимателям, жилых домах установлены солнечные панели общей мощностью 457 МВт. На эти цели банками были выделены почти 2 трлн сумов. В результате создана возможность производства дополнительно 5 млрд киловатт-часов экологически чистой электроэнергии и экономии 1,5 млрд кубометров газа.
По информации, озвученной президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, «зеленая» энергетика становится одним из драйверов экономики страны. В течение трех лет будут введены в эксплуатацию 28 крупных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 8 ГВт.
В стране действует программа «Солнечный дом», согласно которой, установившим солнечные панели жителям за каждый киловатт электроэнергии платится 1 тысяча сумов. К 2024 году около 11 тысяч домовладельцев эффективно пользовались этой возможностью.
Для предпринимателей создаются дополнительные льготы в области использования солнечной энергии. В частности, таможенные льготы на ввоз солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов будут продлены еще на пять лет.
Малые и средние ГЭС в Кыргызстане
В последние годы Кыргызстан уделяет особое внимание строительству малых гидроэлектростанций, солнечных и ветряных электростанций с целью увеличения энергетической мощности страны, укрепления энергетической безопасности и снижения зависимости от традиционных источников энергии.
Страна активно развивает гидроэнергетический сектор, делая упор на строительство малых и средних ГЭС силами отечественных инвесторов. По данным Министерства энергетики КР, в стране свою деятельность осуществляют 39 ГЭС. До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 18 малых ГЭС общей мощностью около 78 МВт, работающих на имеющихся водных ресурсах. В 2026 году планируют сдать в эксплуатацию 13 малых ГЭС с ориентировочной мощностью 148 МВт, в 2027 году — еще 14 малых ГЭС общей мощностью около 170 МВт.
В сфере солнечной энергетики наиболее крупной инициативой является проект, реализуемый в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области. На участке площадью 407 га строится солнечная электростанция мощностью 300 мВт с общим объемом инвестиций в $270 млн.
В городе Балыкчы реализуется проект первой ветровой электростанции. На участке площадью 9,8 га планируется установка 100 ветроагрегатов, каждый из которых будет генерировать по 2 МВт. Общая мощность станции составит 200 МВт. В перспективе в области запланировано строительство еще 34 малых ГЭС, пяти солнечных и одной ветровой станции.
Как отметила, председатель Ассоциации ветровых и солнечных электростанций КР Кундус Кырбашева, объекты возобновляемых источников энергии в Кыргызстане находятся на этапе строительства. Доля альтернативной энергетики в совокупной электроэнергетической мощности страны все еще мала. Вместе с тем, в недавно подписанной президентом страны «Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года» прописано, что доля ВИЭ в общей генерации электроэнергии будет увеличена в разы.
Согласно документу, стратегия сосредоточена вокруг трех ключевых приоритетов: энергетическая безопасность, энергетическая независимость и экологическая устойчивость. Для их достижения предусмотрены пять взаимосвязанных направлений, охватывающих все аспекты энергетического развития. Важнейшими мерами станут расширение и диверсификация генерирующих мощностей, повышение эффективности энергосистемы и управление спросом, модернизация энергетической инфраструктуры, укрепление региональной интеграции, а также обеспечение климатической устойчивости.
Из трудностей в области ВИЭ, с которыми чаще сталкивается бизнес, эксперт выделила пробелы в законодательной базе, отсутствие системы «единого окна».
— Пока в Кыргызстане не отработан механизм «единого окна», когда в одном месте госорган может предоставить разрешительные документы, земельные участки под строительство объектов ВИЭ, заключить контракты и утвердить тариф, — прокомментировала она.
По мнению Кундус Кырбашевой, страны ЦА обладают потенциалом развития «зеленой» энергетики.
— Государствам центральноазиатского региона необходимо объединяться, тесно сотрудничать в направлении развития альтернативных источников энергии, а водный потенциал больше использовать для нужд сельского хозяйства и продовольственной безопасности, — высказала свое мнение эксперт.
Зеленый Таджикистан
Таджикистан производит 98% своей электроэнергии из гидроэнергетических ресурсов. Согласно статистическим данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), с 2015 по 2024 год установленная мощность возобновляемых источников энергии в стране выросла на 15,8%, или на 781 МВт — с 4957 до 5738 МВт. Страна занимает шестое место в мире по доле «зеленой» энергии.
В соответствии со Стратегией развития «зеленой» экономики в республике на 2023–2037 годы, к концу действия документа мощность производства электроэнергии в стране из ВИЭ увеличится на 10%. Мощность выработки солнечной энергии будет увеличена до 800 МВт.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что на основе Стратегии развития «зеленой» экономики к 2032 году страна намерена полностью обеспечить производство электроэнергии из возобновляемых источников, а к 2037 году превратиться в «зеленую» страну.
Эксперты отмечают, что Таджикистан обладает колоссальным потенциалом для развития солнечной энергетики: от 260 до 330 солнечных дней в году. Общий технический потенциал солнечной генерации оценивается в 25 млрд кВтч в год, что позволяет покрывать до 80% потребностей населения в электроэнергии на протяжении десяти месяцев. Однако, несмотря на это, солнечная и ветровая энергетика в стране пока находится на начальном этапе развития.
Единственная коммерческая солнечная электростанция мощностью 220 кВт введена в эксплуатацию в Мургабе в 2020 году. В 2025 году в Согдийской области начнется строительство солнечной электростанции мощностью 200 МВт. К 2027 году запланировано строительство малых солнечных станций суммарной мощностью более 14 МВт. Кроме того, с 1 апреля 2024 года вступило в силу требование об обязательном оснащении всех новых и реконструируемых зданий солнечными электросистемами. В последние годы в стране начали внедрять солнечные кухни, сушилки и теплицы, что свидетельствует о постепенной адаптации технологий к местным условиям.
По мнению экспертов, переход на «зеленую» энергетику экономик стран Центральной Азии выглядит перспективным. Развитие ВИЭ в условиях растущего дефицита электроэнергии поможет снизить зависимость от традиционных источников энергии, избежать негативного воздействия от использования ископаемого топлива на окружающую среду, а также стимулировать экономический рост.
Однако, несмотря на достигнутые успехи, развитие «зеленой» энергетики в центральноазиатском регионе сталкивается с рядом вызовов. К ним относятся необходимость модернизации энергетической инфраструктуры, привлечение частных инвестиций, создание благоприятной нормативно-правовой базы и повышение осведомленности населения о преимуществах ВИЭ. Преодоление этих вызовов позволит странам ЦА в полной мере реализовать свой потенциал в области чистой энергетики и внести вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата.
Что из себя представляют возобновляемые источники энергии, и каковы перспективы их использования в Казахстане, можно прочитать здесь.