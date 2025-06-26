Как развивается «зеленая» энергетика в странах Центральной Азии

Согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), страны Центральной Азии в 2015–2024 годы достигли определенных успехов в переходе на «зеленую» энергетику, однако энергетический сектор по-прежнему остается преимущественно «красным». В 2023 году суммарная мощность объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ЦА превысила отметку в 17,3 ГВт и в сравнении с 2018 годом показала значительный рост — 26,6%.

Казахстан — лидер в регионе по ВИЭ

Казахстан, взявший курс на достижение углеродной нейтральности к 2060 году, является одним из лидеров в регионе по развитию возобновляемых источников энергии, привлекая инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, реализуя крупные проекты, направленные на увеличение доли ВИЭ в энергобалансе.

Согласно информации Министерства энергетики РК, доля электроэнергии, вырабатываемой из ВИЭ, по итогам 2024 года превысила 6%, достигнув отметки 6,43%, что вдвое больше показателя 2020 года (3%). В прошлом году введено в эксплуатацию 8 новых проектов общей мощностью 163 МВт. За последние пять лет в стране наблюдается стабильная положительная динамика: в 2021 году — 3,69%, в 2022 году — 4,53%, в 2023 году — 5,92%, в 2024 году — уже 6,43%.

За десятилетие установленная мощность объектов ВИЭ в стране увеличилась более чем в 17 раз, достигнув 3082 МВт.

Инфографика: Kazinform

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию еще 9 проектов суммарной мощностью 455,5 МВт, что позволит значительно увеличить долю «зеленой» энергии в энергобалансе страны и снизить углеродный след.

С 2018 года в стране применяется прозрачный аукционный механизм, который привлекает около 260 компаний из 13 стран мира. Это позволило не только увеличить мощность, но и значительно снизить тарифы на «зеленую» электроэнергию: на ветровые электростанции — почти в 2 раза, на солнечные — в 2,5 раза. Для инвесторов создаются одни из наиболее привлекательных условий, включая 20-летние контракты на покупку электроэнергии, индексацию тарифов и инвестиционные преференции.

Правительство страны планирует довести долю ВИЭ в энергобалансе страны до 15%. Для этого до 2030 года запланирован ввод еще 91 нового проекта общей мощностью 2258 МВт. Общая установленная мощность ВИЭ к этому моменту составит 10 ГВт.

«Солнечный дом» в Узбекистане

Узбекистан также демонстрирует растущий интерес к ВИЭ, запуская солнечные и ветровые электростанции при поддержке международных финансовых институтов. Согласно стратегии «Узбекистан — 2030», государство планирует довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 40% (с мощностью 25 ГВт) к 2030 году. В стране проводится масштабная работа по внедрению ВИЭ, создана правовая база в области альтернативной энергии. В 2019 году принят закон «Об использовании возобновляемых источников энергии», направленный на создание правовой основы и стимулирование привлечения инвестиций в этот сектор.

К 2024 году общая мощность ВИЭ в Узбекистане достигла 4,5 ГВт, а их доля в общем объеме энергосектора составила 16%. За счет возобновляемых источников энергии сэкономлено почти 1 млрд кубометров природного газа, предотвращен выброс в атмосферу 1,4 млн тонн парниковых газов.

По данным официального сайта президента страны, в отрасль привлечено $2,1 млрд прямых иностранных инвестиций, реализуются проекты на сумму еще $13 млрд. Почти во всех регионах строятся современные солнечные и ветровые электростанции. В частности, в Бухаре, Джизаке, Кашкадарье, Навои, Самарканде и Сурхандарье запущено 9 крупных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 1,6 ГВт. В Андижанской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях введены в эксплуатацию 6 крупных и малых ГЭС общей мощностью 183 МВт.

Фото: DALL-E

Также на объектах социальной сферы, предприятиях и организациях, зданиях, принадлежащих предпринимателям, жилых домах установлены солнечные панели общей мощностью 457 МВт. На эти цели банками были выделены почти 2 трлн сумов. В результате создана возможность производства дополнительно 5 млрд киловатт-часов экологически чистой электроэнергии и экономии 1,5 млрд кубометров газа.

По информации, озвученной президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, «зеленая» энергетика становится одним из драйверов экономики страны. В течение трех лет будут введены в эксплуатацию 28 крупных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 8 ГВт.

В стране действует программа «Солнечный дом», согласно которой, установившим солнечные панели жителям за каждый киловатт электроэнергии платится 1 тысяча сумов. К 2024 году около 11 тысяч домовладельцев эффективно пользовались этой возможностью.

Для предпринимателей создаются дополнительные льготы в области использования солнечной энергии. В частности, таможенные льготы на ввоз солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов будут продлены еще на пять лет.

Малые и средние ГЭС в Кыргызстане

В последние годы Кыргызстан уделяет особое внимание строительству малых гидроэлектростанций, солнечных и ветряных электростанций с целью увеличения энергетической мощности страны, укрепления энергетической безопасности и снижения зависимости от традиционных источников энергии.

Страна активно развивает гидроэнергетический сектор, делая упор на строительство малых и средних ГЭС силами отечественных инвесторов. По данным Министерства энергетики КР, в стране свою деятельность осуществляют 39 ГЭС. До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 18 малых ГЭС общей мощностью около 78 МВт, работающих на имеющихся водных ресурсах. В 2026 году планируют сдать в эксплуатацию 13 малых ГЭС с ориентировочной мощностью 148 МВт, в 2027 году — еще 14 малых ГЭС общей мощностью около 170 МВт.

В сфере солнечной энергетики наиболее крупной инициативой является проект, реализуемый в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области. На участке площадью 407 га строится солнечная электростанция мощностью 300 мВт с общим объемом инвестиций в $270 млн.

В городе Балыкчы реализуется проект первой ветровой электростанции. На участке площадью 9,8 га планируется установка 100 ветроагрегатов, каждый из которых будет генерировать по 2 МВт. Общая мощность станции составит 200 МВт. В перспективе в области запланировано строительство еще 34 малых ГЭС, пяти солнечных и одной ветровой станции.

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Как отметила, председатель Ассоциации ветровых и солнечных электростанций КР Кундус Кырбашева, объекты возобновляемых источников энергии в Кыргызстане находятся на этапе строительства. Доля альтернативной энергетики в совокупной электроэнергетической мощности страны все еще мала. Вместе с тем, в недавно подписанной президентом страны «Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года» прописано, что доля ВИЭ в общей генерации электроэнергии будет увеличена в разы.

Согласно документу, стратегия сосредоточена вокруг трех ключевых приоритетов: энергетическая безопасность, энергетическая независимость и экологическая устойчивость. Для их достижения предусмотрены пять взаимосвязанных направлений, охватывающих все аспекты энергетического развития. Важнейшими мерами станут расширение и диверсификация генерирующих мощностей, повышение эффективности энергосистемы и управление спросом, модернизация энергетической инфраструктуры, укрепление региональной интеграции, а также обеспечение климатической устойчивости.

Из трудностей в области ВИЭ, с которыми чаще сталкивается бизнес, эксперт выделила пробелы в законодательной базе, отсутствие системы «единого окна».

— Пока в Кыргызстане не отработан механизм «единого окна», когда в одном месте госорган может предоставить разрешительные документы, земельные участки под строительство объектов ВИЭ, заключить контракты и утвердить тариф, — прокомментировала она.

По мнению Кундус Кырбашевой, страны ЦА обладают потенциалом развития «зеленой» энергетики.

— Государствам центральноазиатского региона необходимо объединяться, тесно сотрудничать в направлении развития альтернативных источников энергии, а водный потенциал больше использовать для нужд сельского хозяйства и продовольственной безопасности, — высказала свое мнение эксперт.

Зеленый Таджикистан

Таджикистан производит 98% своей электроэнергии из гидроэнергетических ресурсов. Согласно статистическим данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), с 2015 по 2024 год установленная мощность возобновляемых источников энергии в стране выросла на 15,8%, или на 781 МВт — с 4957 до 5738 МВт. Страна занимает шестое место в мире по доле «зеленой» энергии.

В соответствии со Стратегией развития «зеленой» экономики в республике на 2023–2037 годы, к концу действия документа мощность производства электроэнергии в стране из ВИЭ увеличится на 10%. Мощность выработки солнечной энергии будет увеличена до 800 МВт.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что на основе Стратегии развития «зеленой» экономики к 2032 году страна намерена полностью обеспечить производство электроэнергии из возобновляемых источников, а к 2037 году превратиться в «зеленую» страну.

Эксперты отмечают, что Таджикистан обладает колоссальным потенциалом для развития солнечной энергетики: от 260 до 330 солнечных дней в году. Общий технический потенциал солнечной генерации оценивается в 25 млрд кВтч в год, что позволяет покрывать до 80% потребностей населения в электроэнергии на протяжении десяти месяцев. Однако, несмотря на это, солнечная и ветровая энергетика в стране пока находится на начальном этапе развития.

Фото: DALL-E

Единственная коммерческая солнечная электростанция мощностью 220 кВт введена в эксплуатацию в Мургабе в 2020 году. В 2025 году в Согдийской области начнется строительство солнечной электростанции мощностью 200 МВт. К 2027 году запланировано строительство малых солнечных станций суммарной мощностью более 14 МВт. Кроме того, с 1 апреля 2024 года вступило в силу требование об обязательном оснащении всех новых и реконструируемых зданий солнечными электросистемами. В последние годы в стране начали внедрять солнечные кухни, сушилки и теплицы, что свидетельствует о постепенной адаптации технологий к местным условиям.

По мнению экспертов, переход на «зеленую» энергетику экономик стран Центральной Азии выглядит перспективным. Развитие ВИЭ в условиях растущего дефицита электроэнергии поможет снизить зависимость от традиционных источников энергии, избежать негативного воздействия от использования ископаемого топлива на окружающую среду, а также стимулировать экономический рост.

Однако, несмотря на достигнутые успехи, развитие «зеленой» энергетики в центральноазиатском регионе сталкивается с рядом вызовов. К ним относятся необходимость модернизации энергетической инфраструктуры, привлечение частных инвестиций, создание благоприятной нормативно-правовой базы и повышение осведомленности населения о преимуществах ВИЭ. Преодоление этих вызовов позволит странам ЦА в полной мере реализовать свой потенциал в области чистой энергетики и внести вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

Что из себя представляют возобновляемые источники энергии, и каковы перспективы их использования в Казахстане, можно прочитать здесь.