Как развивается противовоздушная оборона Казахстана

21 апреля в Казахстане отмечается День Сухопутных войск — профессиональный праздник военнослужащих, обеспечивающих безопасность страны на земле. В интервью агентству полковник Амангельды Тажиев рассказал о значении войсковой противовоздушной обороны, современных угрозах и требованиях к специалистам.

В условиях изменения характера вооруженных конфликтов особую актуальность приобретают вопросы защиты войск от воздушных угроз. По словам полковника Амангельды Тажиева, именно этот фактор сегодня во многом определяет роль и задачи войсковой ПВО.

— В современных условиях значение войсковой противовоздушной обороны сложно переоценить. Характер вооруженной борьбы стремительно меняется, и воздушное пространство становится одной из ключевых сфер противостояния. Войсковое ПВО обеспечивает прикрытие подразделений непосредственно на поле боя, защищает личный состав и технику от ударов с воздуха. Это один из важнейших элементов боевой устойчивости Сухопутных войск, — отметил Тажиев.

На этом фоне особое значение приобретает не только обнаружение воздушных угроз, но и скорость их обработки и согласованность действий всех задействованных подразделений.

— Основные задачи — своевременное обнаружение воздушных целей, их сопровождение и уничтожение. При этом мы работаем в тесном взаимодействии с другими родами войск. Важно оперативно реагировать на угрозы, чтобы не допустить нанесения ущерба подразделениям. Особое внимание уделяется прикрытию войск в пунктах постоянной дислокации, районах сосредоточения и при выполнении боевых задач, — рассказал он.

Одним из ключевых факторов, влияющих на работу ПВО, как отмечает Амангельды Тажиев, остается рост применения беспилотных летательных аппаратов. Их особенности требуют адаптации тактики и постоянного совершенствования методов противодействия.

— Беспилотные летательные аппараты отличаются малой заметностью, маневренностью и доступностью. Поэтому мы совершенствуем методы борьбы с ними, внедряем новые подходы и обучаем личный состав. Работа ведется системно — от технического оснащения до тактики применения подразделений, — пояснил полковник.

Не менее важным направлением остается развитие технической базы войсковой ПВО, направленное на повышение скорости обработки информации и сокращение времени принятия решений. Это достигается за счет внедрения современных систем управления и обновления вооружения.

По словам Амангельды Тажиева, ведется поэтапное оснащение войск современными радиолокационными станциями и зенитными комплексами, а также развитие автоматизированных систем управления и средств разведки воздушного пространства.

Подготовка специалистов требует высокой концентрации и устойчивости к нагрузкам, поскольку работа связана с быстрым принятием решений в условиях ограниченного времени.

— Специалисты ПВО должны обладать высокой концентрацией, технической грамотностью и стрессоустойчивостью. Подготовка включает теоретическую базу и интенсивную практику. Мы уделяем большое внимание тренировкам в условиях, максимально приближенных к боевым, — подчеркнул полковник Амангельды Тажиев.

Кроме технических и организационных задач, особое значение имеют и личные качества военнослужащих. Служба в подразделениях ПВО предъявляет повышенные требования к личным качествам военнослужащих, где ключевыми остаются дисциплина и ответственность.

Ключевыми качествами спикер назвал умение работать в команде, быстро принимать решения, а также постоянное стремление к профессиональному развитию.

В завершение полковник обратился к военнослужащим и ветеранам, подчеркнув их вклад в развитие системы противовоздушной обороны.