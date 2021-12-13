Как развивается в Казахстане первый образованный после обретения независимости район

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - ​В 2007 году Указом Президента РК на западе Мангистау был создан новый район – Мунайлинский. Это первый район в стране образованный после обретения независимости, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В то время численность населения района составляла 53 тысячи человек. Сегодня Мунайлы один из самых крупных и густонаселенных районов региона, где проживает более 174 тысяч человек. В настоящее время построены десятки школ, детские сады и медицинские центры. Активно развивается сфера сельского хозяйства и предпринимательства.

За годы независимости количество учителей Мунайлинского района увеличилось в 7 раз. К примеру, если в 2007 году в районе было всего 374 учителя, то сегодня их количество достигло 2890. За 14 лет существования района количество школ увеличилось в 5 раз. В настоящее время 80% учителей района имеют высшее образование. Кроме того, за годы независимости 1554 учителя получили стипендии по программе «С дипломом в село», 627 учителей получили бюджетные ссуды.

Кроме того, за годы независимости в Мунайлинском районе открыто 80 детских садов. В 2007 году, когда был образован Мунайлинский район, здесь был только один государственный детский сад, сейчас - 68 частных и 10 государственных детских садов. С каждым годом качество воспитательной работы в детском саду повышается. В детском саду «Ботакан» села Баянды открылась комната «Монтессори», которая развивает у детей мышление и разговорные навыки.

«Этот кабинет, разработанный итальянским ученым Марией Мантессори. В нашем детском саду 140 детей, двое из них нуждаются в специальном образовании, но приехать и провести время может любой ребенок. Мы специально обучили двух воспитателей и подготовили их к работе в этом кабинете», - рассказала заведующая детским садом Гульмаиса Амангельдиевна.

За годы независимости количество малых предприятий в Мунайлы увеличилось на 88%. На этой основе трудоустроено 10 732 человека. Предприниматели района предлагают общему рынку железобетонные плиты, щебень и асфальт, пену, молоко, муку, мясо и мясопродукты, овощи.

Одно из них - ТОО «Айсар Строй Актау» в селе Мангистау, созданное в 2018 году. Компания производит бетонные и газоблоки для строителей.

«Мы производим 20 тысяч кубометров бетона и 5 тысяч кубометров газоблоков в год. Со следующего года планируем производить фасадную плитку. Сейчас мы установили прочные партнерские отношения с рядом крупных строительных компаний региона. У нас работает 30 человек. В следующем году мы планируем увеличить количество сотрудников», - сказал начальник участка Ержигит Абди.

К слову, в канун 30-летия Независимости регионы Казахстана подводят основные итоги своего развития. Поэтому предлагаем читателям краткую информацию о социально-экономическом развитии Мангистауской области.