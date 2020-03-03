Как развивается в Казахстане доставка почты беспилотниками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор АО «Казпочта» Даурен Турысбеков рассказал о развитии доставки почты посредством беспилотных летательных аппаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данная услуга у нас оказывается аутсорсинговой компанией, мы заключаем договор, ежегодно этот договор продлевается. Услуга оказывается в южных регионах, в основном это Жамбылская и Кызылординская области, а также Туркестанская. Проект реализуется в течение трех лет, осуществляется он исключительно в летнее время года», - сообщил Даурен Турысбеков в кулуарах Сената.

По его словам, стоимость услуги населения закреплена в рамках действующих тарифов.

«То есть 17 тенге за доставку газеты, плюс 60 тенге за доставку письма. Естественно, такие тарифы не окупают данный вид услуги, нам приходится перекрывать расходы за счет услуг, оказываемых в городе. Дрон доставляет письма и газеты весом до 5 кг. Данная услуга (доставка почты в отдаленные населенные пункты посредством беспилотника – авт.) будет оказываться и в дальнейшем, потому что проект реализуется достаточно хорошими темпами. Нам выгодно доставлять почту в отдаленные населенные пункты именно посредством дронов. Этот вид услуги будет расширяться», - пообещал представитель Казпочты.

Между тем, он подчеркнул, что почтальоны не останутся без работы из-за использования беспилотников.

«Дрон доставляет почту до населенного пункта, и дальше уже почтальон разносит по домам. Мы привлекаем дроны, исходя из объемов почты. В настоящий момент используется порядка 10-15 дронов. Производители казахстанские. Мы покрываем все отдаленные сельские пункты. Остальные сельские отделения покрываются за счет обычных логистических маршрутов», - заключил спикер.