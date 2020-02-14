Как развивается техническое и профессиональное образование в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для решения задач профессионального мастерства в Акмолинской области проводится работа по развитию партнерства с бизнесом в дуальном обучении. Заключено более 3,5 тыс. договоров с предприятиями по организации дуального обучения. 15 колледжей внесены в реестр НПП «Атамекен» для краткосрочного обучения граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Продолжается реализация проекта «Бесплатное ТиПО для всех», в рамках которого в 2019 году осуществлен прием около шести тысяч студентов, из которых более четыре тысяч человек обучается по линии финансирования из местного бюджета, свыше 1190 – по Программе продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек». Сегодня в рамках данной Программы в 18 учебных заведениях ТиПО области обучаются около 3 тысяч человек.

«Организована работа и по реализации проекта «Жас маман». В проект вошли 11 колледжей области. В этом году включено 5 колледжей с объемом финансирования 1,6 млрд тенге на приобретение современного учебного оборудования», - отметил и.о. руководителя управления образования Валерий Гамазов.

Учебные заведения внедряют новые образовательные программы, используют модульно-компетентностный подход в обучении, кредитно-модульную технологию обучения. Также активное применение находят новые методы и формы обучения - методика CLIL, критериальное оценивание, международные стандарты WorldSkills.

Организации технического и профессионального образования активно участвуют в международном движении WorldSkills. В прошлом году на V Республиканском конкурсе профессионального мастерства «WSK - 2019» команда региона была представлена по всем основным 32 компетенциям и заняла 2 общекомандное место.

Для создания комфортных условий обучения и обеспеченности студентов местами в общежитиях введен в эксплуатацию дополнительный учебный корпус в Высшем колледже культуры им.Акан сері, проведены капитальные ремонты в двух колледжах. Разработан проект строительства студенческого общежития на 300 мест для Высшего технического колледжа с началом реализации в этом году, который планируется привязать к земельным участкам Высшего казахского педагогического колледжа имени Ж.Мусина и Высшего колледжа культуры им. Акана Сері.

В прошедшем году, благодаря принимаемым мерам трудоустройство и занятость составила 95% от общего числа учащихся, каковых насчитывала пять тысяч.

К слову, система ТиПО Акмолинской области представлена 33 колледжами, в которых обучаются свыше 21 тысячи человек, из них более 16 тысяч в рамках государственного образовательного заказа по подготовке специалистов для 13 отраслей экономики. В организациях ТиПО работают около двух тысяч педагогов.



