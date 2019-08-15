Как развивается сотрудничество между Казахстаном и Индией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Индии в Казахстане Прабхат Кумар рассказал об основных направлениях сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Индия и Казахстан на сегодня сотрудничают во многих сферах. Индия стала одним из первых стран, которая признала независимость Казахстана. У нас сложились хорошие отношения. Совершены многочисленные визиты на политическом уровне. За последние 25 лет Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил визиты в Индию пять раз», - рассказал посол Прабхат Кумар в рамках празднования Дня независимости Индии в Нур-Султане.

Как отметил посол, товарооборот между нашими странами составил 1,2 млрд в 2018 году, или вырос на 25%.

«Как вы видите, товарооборот между нашими странами растет с каждым годом. Очень много инвестиционных проектов у индийских бизнесменов в Казахстане. Индия заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном во многих секторах – в сфере энергетики, нефти, сельского хозяйства», - проинформировал П. Кумар.

Вместе с тем, посол остановился на вопросах туристического потенциала.

«Много туристов приезжают в Казахстан из Индии. Я также уверен в том, что туристический поток казахстанцев в Индии также высокий. Авиакомпании летают семь раз, но думаю скорее, что с сентября будут летать чаще – 9 раз в неделю. В 2018 году было выдано 20 тысяч виз посольством Индии в РК. Посольство Казахстана в Индии выдает столько же виз. Это показывает рост туристического потока между нашими странами. Есть еще огромный потенциал. Многие жители Индии приезжают в Казахстан, чтобы посмотреть горы в Алматы», - добавил Прабхат Кумар.

Посол также отметил сотрудничество и на культурном уровне. Так, при посольстве Индии в Казахстане в столице работает культурный центр, где проходят бесплатные уроки йоги, танцев.

Напомним, в столице в рамках Дня Индии состоялось открытие фотовыставки «Невероятная Индия: очаровательная плюралистическая культура».