Как развивается сфера образования в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Традиционная августовская педагогическая конференция на тему «Сфера образования: особенности нового учебного года» прошла в Таразе в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, участие в мероприятии приняли глава региона Бердибек Сапарбаев, директоры и преподаватели школ, руководители колледжей и вузов.

Аким области проинформировал о том, что делается для развития жамбылской сферы образования, как решается вопрос трехсменных, аварийных школ, школ с дефицитом ученических мест. Бердибек Сапарбаев в очередной раз указал на необходимость контроля строительства и ремонта учебных заведений, обеспечения школьников, обучающихся дистанционно, компьютерами и Интернетом.

Об итогах Единого национального тестирования жамбылских школьников этого года рассказала руководитель управления образования Гульнар Ходжабергенова, указав на ряд проблемных вопросов. Так, по её словам, средний показатель ЕНТ в области по сравнению с 2019 годом снизился на 20,2 балла, причем снижение коснулось всех параметров.

«Количество участников ЕНТ, получивших более ста баллов, снизилось с 24,9 процента до 12,1 процента. Если в прошлом году 12 процентов выпускников, принимавших участие в ЕНТ, не смогли пройти пороговый уровень, то в текущем году этот показатель составил 24,8 процента. Слабые результаты показали выпускники в Жуалынском, Меркенском, Рыскуловском районах. Средний показатель ЕНТ в 21 школе был ниже 50 баллов. Это результат отсутствия ответственного отношения руководителей школ и учителей-предметников к своим обязанностям, низкая мотивация выпускников к обучению. Из 382 обладателей знака «Алтын белгі» свои знания подтвердил лишь 171 выпускник, набрав на ЕНТ больше 100 баллов», - с сожалением констатировала руководитель управления.

В то же время 37 школ области работают в инновационном режиме, 59 - в режиме саморазвития, наибольшая их доля приходится на Таласский и Сарысуский районы. А вот отделам образования Мойыкумского и Рыскуловского районов необходимо пересмотреть механизм внешней оценки деятельности школ, так как в этих районах нет ни одной школы, работающей в подобных режимах, отметила Гульнар Ходжабергенова.

«Профессиональный застой, угасание творческого начала недопустимы в сфере образования», - подчеркнула она.

По мнению Бердибека Сапарбаева, многие руководители школ считают себя хозяевами учебных заведений, они не отвечают ни за результаты ЕНТ, ни за качество знаний учащихся, без внимания оставляют вопросы квалификационной подготовки педагогических кадров.

«Анализировать работу руководителей учебных заведений – основная задача управления и отделов образования на местах. Этот вопрос должен быть на контроле и руководства города и районов. К сожалению, на данный момент этим никто не занимается. Если директор школы годами не работает, не видно результатов деятельности, его нужно заменить», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона поинтересовался у руководителя управления образования, налажена ли у них связь с высшими учебными заведениями.

«Вы отслеживаете как-то судьбу лучших выпускников школ? Мониторите, соответствуют ли оценки в школьных аттестатах уровню их знаний в вузах? В области наблюдается дефицит учительских кадров. Вы знаете, в каких районах и каких учителей-предметников не хватает? Почему бы не направлять сельских студентов 3–4 курсов педагогических вузов на практику в родные аулы. Они могут получить первый профессиональный опыт в своих школах, а мы решить проблему кадрового дефицита. Это задачи управления образования», - обратился Бердибек Сапарбаев к Гульнар Ходжабергеновой.

Подводя итоги конференции, глава региона дал ряд поручений соответствующим органам.

«Если учебное заведение в течение последних пяти лет не показало никаких результатов, его директор должен быть наказан. Следующий год предлагаю посвятить дисциплине и воспитанию подростков и молодежи. Необходимо усилить работу сайта Түлек.kz, наладить совместную работу всех заинтересованных структур, усилить взаимодействие «детский сад – школа – колледж – университет – родители – местная власть». Только тогда будет результат. Первого сентября в День знаний во всех общеобразовательных заведениях должны пройти классные часы, посвященные дружбе, патриотизму, просвещению», - заключил Бердибек Сапарбаев.

В завершение августовской конференции наградами отметили лучших педагогов. Почетную грамоту акима области за значительный вклад в улучшение системы образования получили учителя химии и биологии средней школы имени В.Чкалова Жамбылского района Багила Унгарбаева и средней школы №23 города Тараза Гульнар Бегалиева.

Гимназия имени Г.Муратбаева Байзакского района стала обладателем гранта в 34 миллиона тенге в номинации «Лучшая организация среднего образования 2020 года». В номинации «Лучшая инновационная школа» победила казахская классическая гимназия №45 имени Б. Момышулы. Лучшей школой города признана гимназия №8 имени Толе би, лучшей сельской школой – средняя школа имени А.Макаренко Жамбылского района. Лучшей малокомплектной школой названа опорная школа (ресурсный центр) №25 имени Актобе Жуалынского района. В номинации «Лучший колледж» победил Жамбылский высший медицинский колледж.